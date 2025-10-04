Flipar Homem mais velho do mundo surpreende ao revelar seu menu preferido Reconhecido como o homem mais velho do mundo, o agricultor cearense João Marinho Neto, de 112 anos, segue uma dieta administrada por uma nutricionista, mas não dispensa quatro itens que adora. E causou surpresa ao fazer a revelação: café, uvas, galinha caipira e, acredite, rapadura. Por Lance

Reprodução / LongeviQuest