Flipar Profissões que oferecem maior chance de emprego A escolha certa da profissão pode ser um fator crucial para o sucesso a longo prazo. Ficar atento às tendências, avaliando as oportunidades de mercado, pode ser a chave para construir uma trajetória profissional sólida. Com isso, o portal Exame divulgou as 20 profissões que terão emprego garantido nos próximos anos. Por Lance

Imagem Freepik