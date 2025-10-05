Flipar Dia Internacional da Não Violência celebra Gandhi, um dos maiores pacifistas da história Mahatma Gandhi nunca liderou exércitos, não ocupou cargos políticos e jamais empunhou uma arma. Ainda assim, desafiou o maior império da época e conduziu a Índia rumo à independência. Fez isso com uma arma poderosa e silenciosa: a força da não-violência. Por Lance

reprodução/ gandhi ashram sevagram