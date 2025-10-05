Flipar ‘Topetinho vermelho’: o mais delicado beija-flor endêmico do Brasil O Brasil tem 84 espécies de beija-flor. Delas, 16 são endêmicas, ou seja, só existem aqui. E a menorzinha é o topetinho-vermelho, cujo nome científico é Lophornis magnificus. Com no máximo 6,8 cm já registrados, a ave tem beleza notável. Por Lance

Diogoluiz wikimedia commons