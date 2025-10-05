Flipar

Madonna defende a espiritualidade como chave para o sucesso

Madonna afirmou que para alcançar o verdadeiro sucesso é preciso ser espiritualizada. Para ela, espiritualidade não é religião, mas conexão a algo maior, ao propósito e a própria essência. E crê que essa força interior é o que sustenta a longevidade e a relevância em uma carreira marcada por reinvenções e desafios.

Segundo a cantora, espiritualidade é o que alimenta sua criatividade e coragem. Ela disse que sem essa conexão, o sucesso se torna vazio e insustentável. A artista defende, que é preciso cultivar valores internos, como compaixão, intuição e autenticidade, para se manter firme em meio às pressões externas da fama e da indústria.

Madonna reforçou que o sucesso verdadeiro não vem apenas de números, prêmios ou reconhecimento público. Ele nasce de uma vida vivida com propósito, alinhada com valores profundos. Para ela, espiritualidade é o que dá sentido à jornada — e sem isso, qualquer conquista perde o brilho.

Madonna, aliás, revelou em seus Instagram que está com dificuldades para levar à frente o filme sobre sua vida. A cantora contou ter ouvido de produtores e agentes que é necessário tornar a cinebiografia mais enxuta.

“Tudo em minha vida é desafiador”, desabafou a artista na legenda de foto com amigos e o namorado Akeem Morris, de 28 anos. Madonna demonstrou otimismo em terminar o filme: “Se você deseja muito algo na vida, o universo inteiro conspirará para ajudá-lo a conseguir”.

Madonna fez 67 anos em 16/8/2025. Ela é considerada uma das maiores artistas de todos os tempos e tem uma carreira repleta de sucessos e polêmicas. Atualmente, há quem a critique pelo jeito juvenil de ser comportar. A atriz Luana Piovani, por exemplo, disse que deixou de segui-la nas redes por achar que a cantora não consegue aceitar a idade.

Em entrevista, Madonna já disse que recebe comentários do tipo: 'Não sabe envelhecer', 'Se veste como adolescente', 'Não aceita a idade' e 'Ridícula'. Ela se queixa de discriminação.

Madonna já enfrentou críticas por exagerar no tratamento estético de rejuvenescimento. Ela apareceu com rosto inchado na cerimônia do Grammy e as redes sociais não perdoaram. Depois, quando o efeito do inchaço passou, ela postou comentário irônico: 'Olha como estou bonita', disse.

Atrevida, polêmica, surpreendente, o fato é que Madonna tem uma legião de fãs. Veja fatos de sua vida desde a infância até o sucesso estrondoso que a tornou um ícone mundial.

Madonna Louise Veronica Ciccone nasceu em 16 de agosto de 1958 na cidade de Bay City, no estado americano de Michigan. Além de cantora, ela também é compositora, produtora musical, atriz, escritora, dançarina e empresária.

Madonna tem cerca de R$ 5 bilhões de fortuna, 19 milhões de seguidores no Instagram e fama de 'Rainha do Pop'. O gênero é um dos mais ouvidos do mundo. O Rei do Pop é Michael Jackson. Eles, aliás, tiveram um rápido romance em 1991.

Madonna é filha de Madonna Louise Fortin, uma descendente de franco-canadenses. A filha tem o mesmo nome da mãe. Já o seu pai era Silvio Anthony Ciccone, um ítalo-americano.

Em 1978, Madonna se mudou para Nova York, onde foi estudar música e dança. Mais tarde ela revelaria que, no ano seguinte, sofreu abuso de um homem.

Ainda em 1979, foi convidada a se apresentar com um artista francês, em Paris. Voltou, e participou de alguns grupos musicais.

Em 1982, ela fechou com a gravadora Sire e no ano seguinte lançou seu primeiro disco. Daí em diante, não parou mais. Dois anos mais tarde, lançou 'Like a Virgin', uma das músicas de maior sucesso no mundo. O álbum é um dos mais vendidos da história: mais de 20 milhões de cópias.

Em 1990, durante um show no CanadÃ¡, Madonna quase foi presa por causa de sua performance da mÃºsica 'Like a Virgin'. Na situaÃ§Ã£o, ela simulou o ato de uma mulher se tocar. A cena foi transmitida ao vivo e rodou o mundo.

O álbum 'The Immaculate Collection', lançado em 1990, vendeu quase o dobro de 'Like a Virgin'. Reúne remixes de sucessos da cantora entre 1983 e 1990. Em 1991, Madonna lançou o documentário 'Na Cama com Madonna', revelando particularidades. O longa lhe rendeu processos de alguns dançarinos que tiveram as vidas expostas.

Muita gente não se lembra, mas Madonna também atuou como atriz. Ela esteve nas telas do cinema e da televisão. Participou de filmes como 'Sobrou pra Você', 'Destino Insólito' e 'Quem é Essa Garota?'

Ao todo, Madonna tem 14 discos. O último deles é 'Madame X', lançado em 2019. Ao todo, ela lançou 83 singles e outros 17 singles promocionais. Em toda a sua carreira, cansou de ver as suas músicas entre as mais tocadas.

Madonna acumula dezenas de prêmios e foi incluída em diversas listas de mulheres e cantoras mais influentes de um determinado período ou em toda a história.

