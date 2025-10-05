Flipar ?Ilhas Cagarras: a beleza nativa revelada em novo guia ilustrado A rica flora das Ilhas Cagarras, em frente à Praia de Ipanema, acaba de ganhar um registro científico e cultural. O Jardim Botânico do Rio lançou o guia ilustrado “Mona Cagarras”, destacando as espécies mais emblemáticas do arquipélago. A área é protegida desde 2010 como Monumento Natural, sob gestão do ICMBio. Por Lance

Cayo Salles/Projeto Ilhas do Rio