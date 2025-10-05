Gigantes do Planeta: Maiores países do mundo em área territorial

Vamos explorar juntos os países com as maiores extensões territoriais do mundo e suas características.
Peru (América do Sul) - 1,2 milhão de km² e 33 milhões de habitantes. Sua economia prospera com atividades como agricultura, mineração e turismo, sendo Machu Picchu a principal atração. O país tem vasta herança cultural do povo Inca. E é berço do Rio Amazonas, o segundo mais longo do mundo e o maior do Brasil.
Mongólia (Ásia) - O país ocupa 1,5 milhão de km² e tem 3,3 milhões de habitantes. Sua economia é fomentada pela agricultura e mineração. Conhecido pelas paisagens espetaculares, como o Parque Nacional Gorkhi-Terelj, perto da capital Ulan Bator, uma verdadeira joia natural.
Irã (Ásia)- Fica no Oriente Médio, com 1.65 milhões de km² e 85 milhões de habitantes. Sua economia baseia-se em petróleo, gás e agricultura. Na Antiguidade se chamava Pérsia. Persépolis, se destaca pela rica história e pelo legado cultural.
Líbia (África) - Situada no Norte do continente, ocupa 1,7 milhão de km² e tem 7 milhões de habitantes. Sua economia é centrada em petróleo e gás. O país é notável por paisagens desérticas impressionantes. Uma parte significativa Deserto do Saara fica em seu território.
Sudão (África) - Ocupa 1,8 milhão de km² e tem 45 milhões de habitantes. Sua economia se baseia em agricultura e recursos minerais. Destaca-se pelas pirâmides de Meroé, um fascinante sítio arqueológico. Por sinal, Sudão impressiona por ter maior quantidade de pirâmides do que o Egito.
Indonésia (Ásia) -Considerado maior arquipélago do mundo, com 1,9 milhão de km² e mais de 270 milhões de habitantes, destaca-se pela agricultura e turismo. Destaque para os dragões de Komodo, os maiores lagartos do terra. E para o pulsante turismo em Bali, com atrações focadas na natureza e na espiritualidade.
México (América do Norte)- Ocupa 1,96 milhões de km² e tem 126 milhões de habitantes. Sua economia inclui manufatura, agricultura e turismo. O país é conhecido pela rica herança cultural dos astecas e dos maias. Chichén Itzá, uma antiga cidade maia, é Patrimônio Mundial da Humanidade e foi eleita uma das 7 Maravilhas do Mundo.
Arábia Saudita (Ásia) - Fica no Oriente Médio e é o maior país da Península Arábica, com 2.15 milhões de km² e 35 milhões de habitantes. Destaca-se pela indústria de petróleo e gás. Meca, local sagrado para o Islã, adiciona uma dimensão espiritual significativa à identidade do país.
Groenlândia (Ártico, América do Norte)- A maior ilha do mundo, com 2.17 milhões de km², possui apenas 56 mil habitantes, pois a maior parte da área é inabitável. Considera-se a América do Norte como seu continente, mas fica no Círculo polar Ártico. Como território autônomo da Dinamarca, sua economia se baseia em pesca e turismo. Famosa pela Aurora Boreal, um espetáculo de luz e cor no céu.
República Democrática do Congo (África)- Fica na parte Subsaariana do continente (abaixo do Saara). Tem 2,34 milhões de km²e 95 milhões de habitantes. Sua economia é baseada em agricultura e mineração. O Parque Nacional de Virunga, lar dos gorilas-das-montanhas, contribui para a conservação da biodiversidade.
Argélia (África)- Com 2,38 milhões de km² e 44 milhões de habitantes, tem a economia voltada para a produção de petróleo e gás. O país é marcado pelo imenso Deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo.
Cazaquistão (Ásia) - O maior país sem saída para o mar, com 2,72 milhões de km² e 19 milhões de habitantes, destaca-se pela exploração de recursos minerais e energia. Uma curiosidade é o Balkhash, um dos maiores lagos de água doce do mundo.
Argentina (América do Sul)- O segundo maior país do continente ocupa 2,78 milhões de km² e tem 45 milhões de habitantes. Sua economia envolve agricultura, pecuária e indústria. A presença dos Andes, a cordilheira mais longa do mundo, atrai turistas por sua riqueza natural. Buenos Aires é destino frequente de brasileiros e turistas de outras partes do mundo, em busca da tradição do tango.
Índia (Ásia) - Ocupa uma área de 3,29 milhões de km² e tem mais de 1,3 bilhão de habitantes. Sua economia é centrada em tecnologia, agricultura e serviços. O Taj Mahal, magnífico mausoléu em mármore branco, representa a riqueza cultural e histórica do país, que também se destaca pelo Hinduísmo, que torna o Rio Ganges sagrado e muito visitado por turistas.
Austrália (Oceania)- Com 7,69 milhões de km² e 25 milhões de habitantes, tem uma economia centrada em recursos naturais, como mineração e agricultura. Reconhecida por sua fauna e flora, o país apelidado de 'Terra dos Cangurus' abriga também a espetacular Grande Barreira de Coral, o maior sistema de recifes do mundo.
Brasil (América do Sul) - Com 8,51 milhões de km² e 213 milhões de habitantes, tem uma economia que envolve agricultura, mineração, serviços e turismo. A Floresta Amazônica, a maior floresta tropical do mundo, representa um tesouro ambiental de importância global. O Rio de Janeiro tem uma das 7 Novas Maravilhas do Mundo: o Cristo Redentor. E São Paulo é a cidade economicamente mais pujante do país.
China (Ásia)- Com 9,60 milhões de km² e mais de 1,4 bilhão de habitantes, é a segunda maior economia global. Sua atividade principal, é a manufatura e tecnologia, que impulsiona seu status global. A Grande Muralha da China, representando a grandiosidade da civilização chinesa, é um ponto turístico disputado.
Estados Unidos- Com o território de 9.83 milhões de km² e cerca de 332 milhões de habitantes, lideram como a maior economia global, nos setores de tecnologia e serviços. O Grand Canyon, uma formação geológica espetacular no Arizona, é uma expressão singular da riqueza natural do país.
Rússia (Ásia e Europa)- Com 17,1 milhões de km² e 145 milhões de habitantes, está em dois continentes. É uma potência energética focada em petróleo e gás. E uma das maiores detentoras de poderio bélico. O Kremlim, em Moscou, detém uma rivalidade histórica com os EUA. O Lago Baikal, na Sibéria, é uma atração do país, sendo o mais profundo e antigo lago de água doce do mundo.