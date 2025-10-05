Escola dos Estados Unidos substitui professores por Inteligência Artificial

Com mensalidades a partir de R$ 18 mil, os alunos têm apenas duas horas diárias de matérias básicas com o software de IA.
O restante do tempo é dedicado a workshops e atividades práticas que estimulam empreendedorismo, finanças e criatividade.
A escola defende que os alunos aprendem 2,6 vezes mais rápido e progridem no seu próprio ritmo, sem as tradicionais 'séries'.
Alguns exemplos concretos das atividades 'práticas' são: construção de objetos de madeira e debate sobre a história da Itália enquanto os alunos degustam de pizzas de diferentes regiões.
Fundada em 2014 pela organização sem fins lucrativos 'Legacy of Education', a Alpha School já conta com 250 alunos em Austin, nove unidades nos EUA e tem planos para expansão.
Além de Austin, São Francisco, na Califórnia, e Dallas, no Texas, também têm suas unidades. Estima-se que Nova York e Dorado, em Porto Rico, também ganhem franquias.
O processo de admissão é feito em três fases, sendo a primeira um 'Show Case', um tipo de apresentação para pais e alunos.
O formulário de inscrição pede explicitamente que os responsáveis informem necessidades especiais, desafios de aprendizagem e detalhes relevantes da vida familiar.
A escola exige ainda a assinatura de uma permissão para que o aluno seja filmado, fotografado e tenha seus dados coletados.
Além disso, é necessário pagar uma taxa não reembolsável de 100 dólares (em torno de (R$ 544) por aluno.
Apesar do crescimento, o modelo recebe críticas de especialistas, que apontam riscos como excesso de tempo em frente a telas e prejuízos à socialização.
Eles alertam para a falta de dados robustos sobre o sucesso dos alunos e questionam a qualificação dos 'guias' para substituir professores.
Esses “guias” recebem salários acima de US$ 100 mil anuais (o que seria equivalente a R$ 45,38 mil por mês).
A Alpha School foi cofundada pela podcaster e influenciadora Mackenzie Price, que enxerga a sua proposta como algo 'visionário'.
Alguns estados norte-americanos, como a Pensilvânia, não aprovam o modelo da Alpha por considerá-lo ainda pouco testado.
Há uma preocupação de que a dependência excessiva da IA possa criar deficiências de aprendizado em alunos que precisem migrar para um sistema tradicional.