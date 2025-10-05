Peculiaridades dos professores bruxos da saga de Harry Potter

Cada um tem características marcantes, desde os mais sábios e justos até os mais rigorosos e misteriosos. Muitos deles ganharam destaque nos filmes, ajudando a consolidar a popularidade da franquia e projetando seus intérpretes.
Alvo Dumbledore (Richard Harris / Michael Gambon) – Diretor de Hogwarts e um dos bruxos mais poderosos da história. Sábio e carismático, é um mentor para Harry, guiando-o na luta contra Voldemort.
Minerva McGonagall (Maggie Smith) – Professora de Transfiguração e vice-diretora de Hogwarts. Justa e exigente, tem um grande senso de proteção pelos alunos e se destaca na batalha final.
Severo Snape (Alan Rickman) – Professor de Poções e, posteriormente, de Defesa Contra as Artes das Trevas. Rígido e enigmático, esconde sua lealdade até o final da saga, sendo um dos personagens mais complexos.
Remo Lupin (David Thewlis) – Professor de Defesa Contra as Artes das Trevas no terceiro ano de Harry. Gentil e competente, ensina feitiços úteis aos alunos, mas enfrenta o preconceito por ser um lobisomem.
Gilderoy Lockhart (Kenneth Branagh) – Professor de Defesa Contra as Artes das Trevas no segundo ano. Vaidoso e trapaceiro, finge ser um grande bruxo, mas é desmascarado quando perde a memória.
Sibila Trelawney (Emma Thompson) – Professora de Adivinhação excêntrica e dramática. Apesar de suas previsões duvidosas, é responsável pela profecia que liga Harry e Voldemort.
Filius Flitwick (Warwick Davis) – Professor de Feitiços e diretor da Corvinal. Pequeno e ágil, é um mestre da magia e participa ativamente da defesa de Hogwarts contra os Comensais da Morte.
Pomona Sprout (Miriam Margolyes) – Professora de Herbologia e diretora da Lufa-Lufa. Especialista em plantas mágicas, ensina aos alunos sobre ingredientes essenciais para poções e feitiços.
Horácio Slughorn (Jim Broadbent) – Professor de Poções e ex-líder do Clube do Slugue. Tem talento para reconhecer bruxos promissores e revela informações cruciais sobre as Horcruxes de Voldemort.
Dolores Umbridge (Imelda Staunton) – Professora de Defesa Contra as Artes das Trevas e Alta Inquisidora de Hogwarts. Cruel e manipuladora, impõe regras absurdas e se torna uma das vilãs mais odiadas da saga.
Quirino Quirrell (Ian Hart) – Professor de Defesa Contra as Artes das Trevas no primeiro ano. Inseguro e aparentemente inofensivo, é revelado como um aliado de Voldemort, abrigando-o em sua própria cabeça.
Aurora Sinistra (Nina Young) – Professora de Astronomia, aparece brevemente nos filmes. Apesar de ter um papel menor, é mencionada nos livros como especialista nos corpos celestes e suas influências mágicas.