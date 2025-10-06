Flipar Polo comercial e localização estratégica: as raízes e história de São Gonçalo Com um patrimônio histórico e cultural significativo, São Gonçalo é uma cidade importante no estado do Rio de Janeiro. Afinal, é um polo comercial de destaque, assim como um local estratégico, que garante mão de obra para outros municípios. Por Lance

Jorge Marinho/Wikimédia Commons.