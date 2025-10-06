Pra quem não viu: Cápsula da SpaceX falha e restos mortais caem no mar

Uma dessas cargas, que transportava restos mortais cremados e amostras de DNA, sofreu uma anomalia durante a reentrada na Terra.
Trata-se da cápsula Nyx, da empresa europeia The Exploration Company (TEC), que era transportada pelo foguete Falcon 9, da SpaceX.
Os restos mortais de falecidos eram para um projeto memorial da empresa norte-americana Celestis.
A missão foi considerada parcialmente bem-sucedida: a cápsula reentrou na atmosfera e retomou a comunicação após um apagão usual, mas perdeu contato pouco antes do pouso.
Uma investigação preliminar apontou falha na abertura do paraquedas, o que resultou na queda da cápsula no Oceano Pacífico e perda do conteúdo.
A missão incluía a homenagem a entes queridos, inclusive ao cão labrador de resgate Franz, cujas cinzas estavam a bordo.
A empresa lamentou o ocorrido, mas destacou que os restos mortais tiveram uma 'jornada histórica' antes de se perderem no mar.
As outras cargas da missão, como uma espaçonave da Varda Space para produção farmacêutica em órbita, não foram afetadas.
Não foi a primeira falha da empresa. Em janeiro de 2025, um problema no lançamento da Starship, que pertence à SpaceX, lançou uma chuva de destroços no ar dos Estados Unidos.
Oito minutos após a decolagem, o controle de missão perdeu contato com a nave, que transportava sua primeira carga de teste com satélites simulados.
A falha chegou a forçar pelo menos 20 voos comerciais a desviarem de suas rotas por questão de segurança.
O foguete Super Heavy, por sua vez, completou seu retorno à plataforma de lançamento aproximadamente sete minutos após a decolagem, seguindo o plano previsto.
Aquele foi o 7º teste da Starship realizado pela SpaceX. Os estudos previam um pouso controlado no Oceano Índico, cerca de uma hora após seu lançamento do Texas.
Uma falha similar da Starship já havia ocorrido em abril de 2023. Na ocasião, após um problema nos motores, a empresa precisou ativar um sistema de autodestruição.
Em novembro de 2023, o Super Heavy (propulsor) explodiu, mas depois de se separar da nave.
Outros quatro testes ocorreram em 2024, sendo o último em novembro. Na ocasião, o foguete não conseguiu retornar para a plataforma de lançamento e acabou pousando no Golfo do México poucos minutos depois do lançamento.
Para o 7º teste, a nave recebeu diversas atualizações, incluindo melhorias no sistema de propulsão, componentes eletrônicos, sensores e câmeras, oferecendo mais de 30 ângulos de monitoramento.
Os testes representam parte do esforço multibilionário de Elon Musk para desenvolver um foguete capaz de transportar humanos e cargas para Marte, além de lançar grandes lotes de satélites.
Em junho de 2025, a Falcon 9 e a cápsula Crew?Dragon “Grace” lançaram a missão Axiom?4, transportando quatro astronautas — incluindo um indiano, um húngaro e um polonês — rumo à Estação Espacial Internacional.
Além de ter sido a 18ª missão tripulada da empresa de Musk, a viagem marcou também primeira incursão da Índia, Polônia e Hungria rumo à ISS após décadas.