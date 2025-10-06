Goku versus vilões da DC: Fizemos essas batalhas

O anime Dragon Ball é um dos mais famosos do mundo e um dos motivos para isso é a presença do personagem principal Goku.
Além de muito carismático e amigo, ele é extremamente poderoso, salvando a humanidade em alguns momentos. Veja como seria um confronto dele contra os vilões da DC:
Ra's Al Ghul: Um vilão pouco conhecido do universo do Batman, mas que é um dos adversários que mais causam temor no Homem-Morcego.
Detém grande riqueza e alta tecnologia, e é líder da organização criminosa Liga das Sombras. Seria derrotado por Goku, mas não sem antes dar trabalho ao herói.
Brainiac - Enfrentar esse vilão não seria uma tarefa tão fácil para Goku. Isso porque Brainiac é um ser evoluído em diversos pontos.
As qualidades e habilidades de Brainiac são: Superforça, invulnerabilidade, visão de calor, além de inteligência aprimorada, uma virtude muito válida em combate.
Mr. Freeze - É um dos vilões mais interessantes do Batman, principalmente por causa da sua história de vida, repleta de amor e frustrações.
Contudo, todo esse sentimentalismo não iria interferir em uma luta com Goku, que teria apenas que inutilizar a arma de frio do vilão, sua principal forma de combate.
Flash Reverso - Um dos principais rivais do Flash, ele é um adversário que não conseguiria incomodar a vida do personagem principal de Dragon Ball.
O motivo? Simples: a sua principal habilidade é a super velocidade, porém Goku consegue ser ainda mais rápido e antever os movimentos do Flash Reverso.
Bane - Qualquer herói, independentemente do desenho animado, não teria facilidade enfrentando Bane.
Ele é um dos seres mais fortes que existem, com uma mentalidade agressiva em combate. A vantagem de Goku é conseguir acertar o adversário com golpes de longa distância.
Darkseid - Este vilão é capaz de disparar uma rajada incinerante dos olhos, o chamado efeito ômega. Essa é uma de suas habilidades de combate.
Além disso, ele possui super força e resistência em níveis aterrorizantes. Goku teria chance de vencer, mas não poderia dar brechas de combate e também teria que usar o modo Super Saiyajin.
Lex Luthor - Muitas pessoas conhecem o vilão do Superman, mas acabam lembrando dele como um bilionário extremamente inteligente.
Porém, Lex é mais do que isso e sua capacidade de criar tecnologias faria com que ele achasse estratégias para dificultar a vida de Goku.
Coringa - Ele Ã© provavelmente o vilÃ£o mais famoso de todo o universo da DC, sendo reconhecido atÃ© por quem nÃ£o tem familiaridade com o mundo dos quadrinhos ou do desenho animado.
No entanto, fica nítido que ele mal conseguiria incomodar a vida de Goku, já que o personagem tem ótima química no ambiente de Gotham, mas não contra um ser com superforça e capaz de voar.
Apocalypse - Mais um personagem que Goku teria que enfrentar usando o modo Super Saiyajin para ter alguma chance de sair vitorioso.
Extremamente forte, destrutivo e resistente. Além disso, toda vez que ele morre, ele reaparece evoluído pela última coisa que o matou. Com certeza, um dos maiores desafios de Kakaroto.