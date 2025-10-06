Goku versus vilões da DC: Fizemos essas batalhas

Flipar

Você já imaginou uma batalha em que Goku, personagem principal de Dragon Ball, enfrenta alguns dos vilões mais famosos do universo da DC? Pois bem, fizemos esse confronto.

O anime Dragon Ball é um dos mais famosos do mundo e um dos motivos para isso é a presença do personagem principal Goku.

Além de muito carismático e amigo, ele é extremamente poderoso, salvando a humanidade em alguns momentos. Veja como seria um confronto dele contra os vilões da DC:

Ra's Al Ghul: Um vilão pouco conhecido do universo do Batman, mas que é um dos adversários que mais causam temor no Homem-Morcego.

Detém grande riqueza e alta tecnologia, e é líder da organização criminosa Liga das Sombras. Seria derrotado por Goku, mas não sem antes dar trabalho ao herói.

Brainiac - Enfrentar esse vilão não seria uma tarefa tão fácil para Goku. Isso porque Brainiac é um ser evoluído em diversos pontos.

As qualidades e habilidades de Brainiac são: Superforça, invulnerabilidade, visão de calor, além de inteligência aprimorada, uma virtude muito válida em combate.

Mr. Freeze - É um dos vilões mais interessantes do Batman, principalmente por causa da sua história de vida, repleta de amor e frustrações.

Contudo, todo esse sentimentalismo não iria interferir em uma luta com Goku, que teria apenas que inutilizar a arma de frio do vilão, sua principal forma de combate.

Flash Reverso - Um dos principais rivais do Flash, ele é um adversário que não conseguiria incomodar a vida do personagem principal de Dragon Ball.

O motivo? Simples: a sua principal habilidade é a super velocidade, porém Goku consegue ser ainda mais rápido e antever os movimentos do Flash Reverso.

Bane - Qualquer herói, independentemente do desenho animado, não teria facilidade enfrentando Bane.

Ele é um dos seres mais fortes que existem, com uma mentalidade agressiva em combate. A vantagem de Goku é conseguir acertar o adversário com golpes de longa distância.

Darkseid - Este vilão é capaz de disparar uma rajada incinerante dos olhos, o chamado efeito ômega. Essa é uma de suas habilidades de combate.

Além disso, ele possui super força e resistência em níveis aterrorizantes. Goku teria chance de vencer, mas não poderia dar brechas de combate e também teria que usar o modo Super Saiyajin.

Lex Luthor - Muitas pessoas conhecem o vilão do Superman, mas acabam lembrando dele como um bilionário extremamente inteligente.

Porém, Lex é mais do que isso e sua capacidade de criar tecnologias faria com que ele achasse estratégias para dificultar a vida de Goku.

Coringa - Ele Ã© provavelmente o vilÃ£o mais famoso de todo o universo da DC, sendo reconhecido atÃ© por quem nÃ£o tem familiaridade com o mundo dos quadrinhos ou do desenho animado.

No entanto, fica nítido que ele mal conseguiria incomodar a vida de Goku, já que o personagem tem ótima química no ambiente de Gotham, mas não contra um ser com superforça e capaz de voar.

Apocalypse - Mais um personagem que Goku teria que enfrentar usando o modo Super Saiyajin para ter alguma chance de sair vitorioso.

Extremamente forte, destrutivo e resistente. Além disso, toda vez que ele morre, ele reaparece evoluído pela última coisa que o matou. Com certeza, um dos maiores desafios de Kakaroto.

