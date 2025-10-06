Flipar

Lavando calçada, fritando ovo: pessoas que morreram de formas inusitadas

Por mais cotidiana que uma situação possa parecer, às vezes ela pode ocasionar um acidente fatal.

Por Lance
Clint Patterson Unsplash

Uma panela, um fogo aceso, um objeto fora do lugar. Tudo isso pode ser motivo para uma tragédia. Relembre casos de pessoas que morreram de maneiras inusitadas!

Youtube Canal Legião Tech

Em agosto de 2023, Renata Ferreira Lopes, de 24 anos, morreu eletrocutada ao lavar a calçada de uma casa com uma máquina de alta pressão. Ela estava no primeiro dia de serviço como diarista no local.

Reprodução redes sociais

Os peritos informaram que havia sinais de lesões de eletrocussão no corpo e encontraram uma extensão com fita isolante que pode ter tido contato com a água.

Divulgação Polícia Científica de Goiás

Segundo a Polícia Científica, a mulher foi encontrada pelo próprio marido, que ficou preocupado depois que ela parou atender o celular.

reprodução/tv anhanguera

Outro caso semelhante aconteceu um mês antes, em Joinville, no norte de Santa Catarina.

wikimedia commons Unmoralisch

Daiani Ramos de Oliveira Nobre, de 39 anos, morreu eletrocutada enquanto limpava a calçada de casa. Segundo uma testemunha, o corpo dela estava caído em um local com água, com o equipamento ao lado.

reprodução/redes sociais

Também em 2023, uma criança de 4 anos morreu vítima de um incêndio numa casa em São Francisco do Glória, na Zona da Mata Mineira.

Reprodução G1

Segundo os bombeiros , a criança estava com outra da mesma idade e começou a brincar com um isqueiro. O fogo atingiu o sofá e se alastrou.

Flickr Alexandre Milani

Em fevereiro de 2024, uma mulher de Rio Claro, no interior paulista, morreu em decorrÃªncia de queimaduras sofridas enquanto ela fritava um simples ovo.

ReproduÃ§Ã£o TV Globo

Elisângela Oliveira de Jesus, de 33 anos, chegou a ficar internada durante 10 dias na Santa Casa de Misericórdia de Limeira, mas acabou não resistindo.

Reprodução Facebook

Ela ia fritar um ovo e na hora de quebrá-lo num copo (para verificar se não estava estragado), ela não percebeu que havia água no recipiente.

Engin Akyurt por Pixabay

Ao jogar o ovo (com água) na frigideira que estava com óleo quente, as chamas subiram, causando graves queimaduras.

Reprodução TV Globo

Elisângela ainda passaria por uma cirurgia, mas acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória.

insung yoon Unsplash

Em julho de 2024, um homem de 31 anos morreu após um acidente doméstico na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais.

Reprodução redes sociais

Segundo o Corpo de Bombeiros, o empresário Maick Xavier de Carvalho manuseava um aspirador de pó quando o aparelho explodiu e atingiu sua cabeça.

Imagem Freepik

Por estar próximo do aparelho, ele foi atingido por várias partes do eletrodoméstico que foram disparadas com a explosão.

Anna por Pixabay

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, mas assim que o médico chegou ao local, o homem já estava morto.

Rodrigo Clemente/Prefeitura de Belo Horizonte

Em outro caso, ocorrido em setembro de 2024, uma mulher de 44 anos morreu eletrocutada enquanto tirava roupas da sua máquina de lavar.

Reprodução/TV Subaé

De acordo com a Polícia Civil, Maria Silva Viana foi encontrada pela própria mãe, ao lado do aparelho. O caso aconteceu no município de Tanquinho, a cerca de 150 km de Salvador.

Reprodução/TV Subaé

Segundo especialistas, nunca se deve tentar retirar as roupas com a máquina de lavar ainda ligada. Também deve-se verificar se há fios soltos ou desencapados.

pexels/cottonbro studio

Em abril de 2023, a cozinheira Alminda Teixeira da Costa Neta, de 36 anos, trabalhava em seu primeiro dia num restaurante e as panelas estavam no fogo à esquerda. De repente, uma panela explodiu e atingiu em cheio a cozinheira. Ela morreu.

reprodução de vídeo

Veja Mais