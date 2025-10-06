Lavando calçada, fritando ovo: pessoas que morreram de formas inusitadas

Uma panela, um fogo aceso, um objeto fora do lugar. Tudo isso pode ser motivo para uma tragédia. Relembre casos de pessoas que morreram de maneiras inusitadas!
Em agosto de 2023, Renata Ferreira Lopes, de 24 anos, morreu eletrocutada ao lavar a calçada de uma casa com uma máquina de alta pressão. Ela estava no primeiro dia de serviço como diarista no local.
Os peritos informaram que havia sinais de lesões de eletrocussão no corpo e encontraram uma extensão com fita isolante que pode ter tido contato com a água.
Segundo a Polícia Científica, a mulher foi encontrada pelo próprio marido, que ficou preocupado depois que ela parou atender o celular.
Outro caso semelhante aconteceu um mês antes, em Joinville, no norte de Santa Catarina.
Daiani Ramos de Oliveira Nobre, de 39 anos, morreu eletrocutada enquanto limpava a calçada de casa. Segundo uma testemunha, o corpo dela estava caído em um local com água, com o equipamento ao lado.
Também em 2023, uma criança de 4 anos morreu vítima de um incêndio numa casa em São Francisco do Glória, na Zona da Mata Mineira.
Segundo os bombeiros , a criança estava com outra da mesma idade e começou a brincar com um isqueiro. O fogo atingiu o sofá e se alastrou.
Em fevereiro de 2024, uma mulher de Rio Claro, no interior paulista, morreu em decorrÃªncia de queimaduras sofridas enquanto ela fritava um simples ovo.
Elisângela Oliveira de Jesus, de 33 anos, chegou a ficar internada durante 10 dias na Santa Casa de Misericórdia de Limeira, mas acabou não resistindo.
Ela ia fritar um ovo e na hora de quebrá-lo num copo (para verificar se não estava estragado), ela não percebeu que havia água no recipiente.
Ao jogar o ovo (com água) na frigideira que estava com óleo quente, as chamas subiram, causando graves queimaduras.
Elisângela ainda passaria por uma cirurgia, mas acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória.
Em julho de 2024, um homem de 31 anos morreu após um acidente doméstico na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o empresário Maick Xavier de Carvalho manuseava um aspirador de pó quando o aparelho explodiu e atingiu sua cabeça.
Por estar próximo do aparelho, ele foi atingido por várias partes do eletrodoméstico que foram disparadas com a explosão.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, mas assim que o médico chegou ao local, o homem já estava morto.
Em outro caso, ocorrido em setembro de 2024, uma mulher de 44 anos morreu eletrocutada enquanto tirava roupas da sua máquina de lavar.
De acordo com a Polícia Civil, Maria Silva Viana foi encontrada pela própria mãe, ao lado do aparelho. O caso aconteceu no município de Tanquinho, a cerca de 150 km de Salvador.
Segundo especialistas, nunca se deve tentar retirar as roupas com a máquina de lavar ainda ligada. Também deve-se verificar se há fios soltos ou desencapados.
Em abril de 2023, a cozinheira Alminda Teixeira da Costa Neta, de 36 anos, trabalhava em seu primeiro dia num restaurante e as panelas estavam no fogo à esquerda. De repente, uma panela explodiu e atingiu em cheio a cozinheira. Ela morreu.