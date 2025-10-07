Zizi Possi dá conselho inusitado a eliminados do “Estrela da Casa”

Ela foi casada com o produtor e compositor Líber Gadelha, que em 2021, morreu vítima do COVID-19. Na época, a cantora escreveu uma homenagem: “Que sorte eu tenho! Faz parte da minha vida um homem forte, verdadeiro guerreiro, com quem tive minha u?nica e amada filha. [...] Liber Grabois Gadelha, foi meu melhor amigo, cu?mplice e companheiro no tempo que nos foi dado a estar juntos”.