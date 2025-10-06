Flipar

Atriz desabafa na web, inconformada com morte de marido dentro de casa

A atriz Isabelle Nassar, lembrada por seu papel na novela Travessia, usou as redes sociais para lamentar a morte do marido, Alexandre Carvalho, vítima de um acidente doméstico na sexta-feira, 3 de outubro. Ele caiu da escada.

Em uma homenagem emocionada, ela destacou a importância dele em sua vida e prometeu honrar seu nome e cuidar da família, que inclui a filha Maria.

Acidentes domésticos podem ser mais perigosos do que muitos pensam. São traiçoeiros porque ocorrem quando a pessoa está num ambiente teoricamente seguro e, por isso, se sentem mais confiantes e nem sempre prestam atenção em tudo que é necessário.

O apresentador Gugu Liberato morreu em 21 de novembro de 2019, aos 60 anos, vítima de um acidente doméstico em sua casa em Orlando.

Ele caiu de uma altura de cerca de 4 metros ao fazer um reparo no ar-condicionado no sótão da residência, sofrendo traumatismo craniano.

Em 15/7/2024 o empresário Maick Xavier de Carvalho morreu ao manusear um aspirador de pó na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o aparelho explodiu e atingiu sua cabeça.

Em fevereiro de 2024, na cidade paulista de Rio Claro, Elisângela Oliveira de Jesus, de 33 anos, quebrou um ovo e botou num recipiente sem perceber que havia água dentro dele. Ao botar na frigideira quente as chamas subiram e a atingiram.

Panelas de pressão também podem ser perigosas. Em 2023, uma explodiu na cozinha de uma casa em Luziânia, Goiás. A câmera gravou o momento do acidente. O pai protegeu a filha na sala quando a panela explodiu na cozinha.

Em agosto de 2023, Renata Ferreira Lopes, de 24 anos, morreu eletrocutada ao lavar a calçada de uma casa com uma máquina de alta pressão. Ela estava no primeiro dia de serviço como diarista no local.

Os peritos informaram que havia sinais de lesões de eletrocussão no corpo e encontraram uma extensão com fita isolante que pode ter tido contato com a água.

Outro caso semelhante aconteceu um mês antes, em Joinville, no norte de Santa Catarina.

Daiani Ramos de Oliveira Nobre, de 39 anos, morreu eletrocutada enquanto limpava a calçada de casa. Segundo uma testemunha, o corpo dela estava caído em um local com água, com o equipamento ao lado.

Em outro caso, ocorrido em setembro de 2024, uma mulher de 44 anos morreu eletrocutada enquanto tirava roupas da sua máquina de lavar.

De acordo com a Polícia Civil, Maria Silva Viana foi encontrada pela própria mãe, ao lado do aparelho. O caso aconteceu no município de Tanquinho, a cerca de 150 km de Salvador.

Isqueiros e fósforos também são perigosos. Em 2023, uma criança de 4 anos morreu vítima de um incêndio em São Francisco do Glória (MG). Segundo os bombeiros , a criança estava com outra da mesma idade e começou a brincar com um isqueiro. O fogo atingiu o sofá e se alastrou.

Proteja as tomadas com protetores e oriente a criança sobre o perigo que elas representam.

Evite que a criança vá para a cozinha. Mantenha os cabos das panelas virados para dentro. O ferro de passar roupa também deve ficar inacessível. Se a criança se queimar, não passe nada (pomada, manteiga, gelo) nem fure bolhas. Leve ao pronto-socorro.

Guarde os produtos de higiene e de limpeza em local alto, fora do alcance das crianças. E, mesmo assim, não coloque esse tipo de produto em embalagens de alimentos e refrigerantes, que podem provocar confusão.

Nunca deixe remédios em locais baixos, mesmo que seja dentro de gavetas, pois elas podem ser abertas. Guarde tudo em prateleiras elevadas.

Mantenha os talheres, materiais de costura e tesouras em gavetas elevadas, que não possam ser abertas pelas crianças.

O vaso sanitário também pode ser perigoso para crianças pequenas. Não deixe que elas fiquem sozinhas no banheiro.

Olho vivo em piscinas, banheiras e até baldes. Dependendo da idade, eles são perigosos. Nunca deixe as crianças sozinhas no banho. Em caso de afogamento, vire a criança de lado para expelir a água. Se necessário, faça respiração boca a boca e massagem no tórax.

