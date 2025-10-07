Nevasca deixa centenas de pessoas presas no Everest e causa tragédia no Nepal

As equipes de resgate conseguiram retirar com segurança 350 pessoas até domingo, enquanto outras 200 aguardavam evacuação. Apesar dos danos, não houve mortes no lado tibetano.
Já no Nepal, as chuvas causaram deslizamentos e inundações que deixaram ao menos 82 mortos, destruíram pontes e bloquearam estradas em regiões montanhosas como Ilam.
Recentemente, aliás, o alpinista polonês Andrzej Bargiel entrou para a história ao se tornar o primeiro a descer o Monte Everest esquiando sem utilizar oxigênio suplementar. O feito ocorreu após ele alcançar o cume de 8.849 metros e iniciar imediatamente a descida.
Em vídeo publicado no Instagram, Bargiel celebrou o momento ao dizer que partiria do topo com seus esquis. A expedição organizada pela Seven Summit Treks confirmou que ele chegou ao acampamento base no dia seguinte.
E você sabia que o Monte Everest, o ponto mais alto do mundo, enfrenta sérios problemas ambientais devido ao intenso turismo e à sujeira? No último ano, foram retiradas 11 toneladas de resíduos e restos humanos da montanha. Agora, drones de carga pesada se unem a guias e escaladores para agilizar a limpeza.
Durante a temporada de primavera, dois equipamentos removeram 300 kg de lixo do Acampamento 1, a 6.065 metros de altitude, transportando em minutos o equivalente ao trabalho de dez pessoas em várias horas.
Assim, a sujeira na montanha transformou o Everest no mais alto depósito de lixo do planeta. Estima-se que, a cada temporada, cerca de 50 toneladas de lixo sejam deixadas no Everest e 75 toneladas sejam produzidas no acampamento base.
O problema não se restringe ao Everest, pois militares do Exército recolheram, em 2023, cerca de 35 toneladas de resíduos mas montanhas Everest, Lhotse, Annapurna e Baruntse. Todas ficam bem próximas. Mas o Everest, pelo porte e pela importância, é o que chama mais atenção. Só nele, em 2022, foram 34 toneladas de resíduos.
Por isso, uma medida recente é a obrigatoriedade de os alpinistas retornarem da escalada carregando as fezes num saquinho apropriado. Esse recipiente contém um produto químico que retira o mau cheiro e preserva as fezes para que elas sejam 'conferidas' .
A medida foi tomada porque o governo recebeu queixas sobre o mau cheiro na montanha e fezes visíveis sobre as rochas, já que a temperatura de 60 graus negativos impede a deterioração. Há até um caminho que já é chamado de 'trilha do papel higiênico'.
Em uma postagem que viralizou na internet, anos atrás, o alpinista Tenzi Sherpa definiu assim um trecho da montanha nepalesa: 'Acampamento mais sujo que já vi'.
Em entrevista à revista Newsweek, Sherpa disparou: 'Acho que o governo deveria estabelecer regras rígidas para aqueles que deixam lixo no Everest. E elaborar um projeto de campanha de limpeza mais eficaz'.
O cenário de detritos é sortido, com barracas abandonadas, instrumentos de escalada, cilindros de oxigênio vazios, lixos plásticos, sapatos, talheres e quantidade assombrosa de excrementos.
Antes de iniciar a escalada, os alpinistas devem fazer um depósito de coleta de lixo para o governo do Nepal no valor de 4 mil dólares. O montante é devolvido integralmente ao fim da expedição caso o turista acondicione na bagagem oito quilos de resíduos.
De acordo com a National Geographic Society, oito quilos são o peso médio de lixo produzido por uma pessoa durante a escalada da montanha.
O documentário Everest Sustentável, exibido no Canal Off em 2020, mostrou ação de moradores de uma comunidade local para triturar o lixo. Eles sugerem a turistas que levem de três a quatro quilos desses resíduos para o sistema de coleta do aeroporto.
Localizado na Cordilheira do Himalaia, entre o Tibete e o Nepal, no continente asiático, o Monte Everest se formou há mais de 60 milhões de anos. O nome pelo qual é conhecido atualmente é uma homenagem ao geógrafo George Everest (1790 - 1866). Antes, a montanha era conhecida como Pico XV.
Desafio para alpinistas do mundo inteiro, o Everest tem duas rotas de acesso principal, uma pela sudeste do Nepal e outra via nordeste do Tibete.
Em 29 de maio de 1953, o neozelandês Edmund Hillary e o guia nepalês Sherpa Tenzing Norgay foram os primeiros aventureiros a completar a escalada do Everest com sucesso.
Em maio de 2024, o guia nepalês Kami Rita Sherpa, de 54 anos, escalou o Everest pela 30ª vez, um recorde na história da montanha. A informação é da autoridade de turismo do Nepal.
O alpinismo é importante fonte de renda no Nepal, pois movimenta o turismo na região, já que muitos trabalhadores atuam como guias na região montanhosa. O país possui oito dos 14 picos mais altos do mundo.