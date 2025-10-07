Nevasca deixa centenas de pessoas presas no Everest e causa tragédia no Nepal

O problema não se restringe ao Everest, pois militares do Exército recolheram, em 2023, cerca de 35 toneladas de resíduos mas montanhas Everest, Lhotse, Annapurna e Baruntse. Todas ficam bem próximas. Mas o Everest, pelo porte e pela importância, é o que chama mais atenção. Só nele, em 2022, foram 34 toneladas de resíduos.