Cillian Murphy explica afastamento de grandes produções após vencer o Oscar

Em entrevista recente à 'Variety', o ator esclareceu que sua pausa dos grandes estúdios não foi estratégica, mas resultado de compromissos firmados antes do sucesso com Christopher Nolan. Segundo ele, os novos filmes já estavam prontos para serem rodados após a temporada de premiações.
Murphy afirmou ainda que sua escolha reflete uma 'evolução de 30 anos' de carreira, guiada pelo desejo de contar histórias significativas, sem mudar sua essência mesmo após o enorme reconhecimento obtido.
Cillian Murphy, afinal, tornou-se um dos principais nomes de Hollywood. E, além de fama, ele está com a fortuna em crescimento. Estimativas recentes apontam que seu patrimônio líquido gira em torno de 20 milhões de dólares em 2024 (R$ 106 milhões).
Críticos de cinema avaliam que a trajetória de ascensão de Cillian se deve, em grande parte, à escolha inteligente de projetos consistentes que representaram desafios para o ator e alavancaram sua imagem no mercado do entretenimento.
Nos últimos 20 anos, ele vem se afirmando cada vez mais como um dos profissionais mais representativos tanto no cinema como na TV.
Em ‘Oppenheimer' - grande vencedor do Oscar 2024 com 7 estatuetas, inclusive de Melhor Filme - Cillian interpreta o físico J. Robert Oppenheimer, responsável pela bomba nuclear que devastou Hiroshima e Nagasaki, no Japão, na Segunda Guerra Mundial. O longa alcançou quase US$ 1 bilhão em bilheteria.
Para fazer o papel, Murphy fez uma dieta bastante regrada. De acordo com Emilly Blunt, outra estrela do filme, que concorreu (mas não levou) como Melhor Atriz Coadjuvante, o ator comia somente uma amêndoa por dia. “Ele estava muito magro”, destacou a atriz no programa ‘E! News’
O ator nasceu em 25/5/1976 na cidade de Cork, na Irlanda. Na reta final da sua adolescência, ele tocava piano e cantava ao lado do seu irmão, Páidi, em diversas bandas. Até que os dois, obcecados pelos Beatles, criaram sua própria banda, 'The Sons of Mr. Greengenes” ('Os Filhos do Sr. Greengenes')
Murphy tentou a sorte no curso de Direito da universidade de sua terra natal, a University College Cork, em 1996. No entanto, desistiu da ideia logo no primeiro ano, já que foi reprovado nas provas. A justificativa foi de que ele não estava empenhado.
Isso porque ele estava focado na banda e descobriu que o Direito e as leis não eram o caminho que queria seguir. Inclusive, enquanto estava na faculdade, assistiu a uma peça da companhia de teatro Corcadorca e passou a se interessar por atuação.
Cillian jÃ¡ havia tido contato com a arte quando ainda estava na escola, pois participou de um mÃ³dulo de teatro que foi organizado por Pat Kiernan, um diretor da Corcadorca, na cidade de Cork. Depois, ele relatou que a experiÃªncia foi uma 'grande euforia' e uma sensaÃ§Ã£o de 'plena vida'.
Willian Wall, seu professor de inglês, o incentivou a continuar atuando, mas naquele momento a prioridade de Murphy era ser uma estrela de rock. Na faculdade, ele participou de duas peças de teatro.
Sua estreia profissional nos palcos ocorreu em setembro de 1996 ao fazer o personagem Darren na peça ‘Disco Pigs’, de Enda Walsh. “Eu era incrivelmente convencido e não tinha nada a perder, e isso combinava com o papel, suponho', deduziu Murphy.
Migrou para o cinema dois anos depois, e sua primeira participação ocorreu no filme “A História de uma Amizade”. Em seguida, trabalhou em outras produções como “Sunburn - Aventuras de um Verão', em 1999 e 'The Trench' no mesmo ano, e contracenou com Daniel Craig, que interpretou James Bond por anos.
Seu primeiro grande trabalho de destaque foi em 2001, exatamente na sua reinterpretação em ‘Disco Pigs’, mas numa versão adaptada para o cinema. A interpretação lhe garantiu o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema de Ourense, que recompensa anualmente as obras inovadoras pelo mundo.
Em 2003, com a participação em ‘Extermínio’, filme que mistura terror e humor, com a direção de Danny Boyle, Murphy passou a ser observado pelos grandes estúdios.
A sua parceria com o diretor Christopher Nolan, vencedor dos Oscar de Melhor Filme e Melhor Diretor por 'Oppenheimer', começou em 2005 e dura até os dias de hoje. O primeiro contato deles foi no longa-metragem ‘Batman Begins’, no qual o ator interpretou o vilão Espantalho. Depois disso, realizaram outros seis trabalhos juntos.
No caso, ‘A Origem’, produção de 2010; 'O Preço do Amanhã, em 2011; 'Anna - O Perigo Tem Nome’, em 2019; ‘Poder Paranormal’ em 2012; ‘Dunkirk’, em 2017’ ‘Um Lugar Silencioso: Parte II’, em 2020. E Oppenheimer, que já é um marco em sua carreira.
Graças ao personagem Patrick 'Kitten' Braden, uma mulher trans, de ‘Café da Manhã em Plutão’, em 2005, foi indicado pela primeira vez ao Globo de Ouro na categoria ‘Melhor ator em comédia ou musical’. Além disso, ganhou o ‘Irish Film and Television Awards’, a cerimônia de maior prestígio da Irlanda.
Em 2013, com o protagonismo na série ‘Peaky Blinders’ ao interpretar Thomas Shelby, conquistou o prestígio no mundo televisivo. Afinal, a produção de seis temporadas que foi concluída em 2022 recebeu diversas premiações. Cillian foi eleito o melhor ator no TV Choice Awards.
A princípio, a ideia do criador da série, Steven Knight, não era dar o papel principal a Murphy, pois não via uma combinação entre o personagem e ele. No entanto, Knight recebeu a seguinte mensagem de Cillian: “Lembre-se, eu sou um ator”. E mudou de ideia.
Com relação à sua vida pessoal, o ator é casado desde 2004 com Yvonne McGuinness, que foi sua namorada por anos. O casal tem dois filhos: Malachy, nascido em 4/12/2005, e Aran, nascido em julho de 2007.