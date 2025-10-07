Cillian Murphy explica afastamento de grandes produções após vencer o Oscar

Cillian jÃ¡ havia tido contato com a arte quando ainda estava na escola, pois participou de um mÃ³dulo de teatro que foi organizado por Pat Kiernan, um diretor da Corcadorca, na cidade de Cork. Depois, ele relatou que a experiÃªncia foi uma 'grande euforia' e uma sensaÃ§Ã£o de 'plena vida'.