Klara Castanho faz 25 anos; veja a carreira da atriz, que passou por drama pessoal em 2022

Klara Forkas Gonçalez Castanho nasceu em 2000 na cidade de Santo André, no ABC Paulista, e além de atriz também tem trabalhos como cantora e modelo.
Ela começou a trilhar seu caminho artístico ainda criança, participando de catálogos de moda e campanhas publicitárias. Ao longo da infância, acumulou mais de sessenta comerciais, demonstrando uma desenvoltura natural que logo a levaria à televisão.
Aos seis anos, Klara fez sua estreia no seriado “Mothern”, do canal GNT. Em seguida, ela participou da novela “Revelação”, no SBT.
Mas foi na Rede Globo que a atriz conquistou projeção nacional ao interpretar Rafaela, em “Viver a Vida”, de 2009. A personagem rapidamente caiu no gosto do público, rendeu prêmios e abriu portas para uma sequência de personagens marcantes.
Vieram entÃ£o papÃ©is de destaque em produÃ§Ãµes como â??Morde e Assopraâ?, de 2011, â??Amor Eterno Amorâ?, de 2012 e â??Amor Ã Vidaâ?, de 2013, consolidando seu nome entre os grandes talentos mirins da teledramaturgia brasileira.
Com o passar dos anos, Klara diversificou seu repertório e transitou por diferentes linguagens. No cinema, participou de filmes voltados ao público jovem, como “É Fada!”, de 2016, “Tudo por um Popstar”, de 2018, e “Confissões de uma Garota Excluída”, de 2021.
Ela também se aventurou nas plataformas de streaming, protagonizando séries como “Mal Me Quer”, de 2019, e “De Volta aos 15”, em 2022. Nesta última, produzida pela Netflix, Klara Castanho deu novo tom a sua atuação, explorando personagens mais complexos e realistas.
Em 2022, a trajetÃ³ria de Klara Castanho tomou um rumo inesperado e doloroso, quando ela revelou ter sido vÃtima de estupro e que a violÃªncia resultou em uma gravidez nÃ£o planejada. A atriz relatou que sÃ³ descobriu a gestaÃ§Ã£o nos meses finais e decidiu entregar o bebÃª para adoÃ§Ã£o.
O caso, que deveria permanecer em sigilo, acabou sendo exposto publicamente, gerando grande repercussão e indignação quanto à violação de sua privacidade.
Tudo começou em maio de 2022, quando o jornalista Matheus Baldi postou nas redes sociais que Klara tinha dado à luz uma criança. Pouco depois, ele apagou a publicação e hoje sabe-se que isso foi um pedido dela.
No mês seguinte, em entrevista ao programa 'The Noite', de Danilo Gentili, o também jornalista Léo Dias foi questionado sobre qual notícia ele sabia, mas nunca revelou. Ele falou: 'Vivi um dilema recentemente; É inacreditável, coisa da sociedade se questionar muitas vezes, mas envolve uma atriz. É muito pesado.'
Em seguida, Danilo Gentili tentou tirar algo a mais de Léo Dias e o indagou se tinha a ver com uma suposta orgia de famosos em Fernando de Noronha. O entrevistado desconversou: 'Não é uma coisa feliz. É muito denso. O carma vai ser grande'.
Na mesma ocasião, a atriz Antonia Fontenelle fez uma live no Youtube e revelou que uma atriz da Globo de 21 anos tinha engravidado e dado o bebê para adoção: “Ela não quis olhar para o rosto da criança.' Fontenelle não citou o nome de Castanho, mas os internautas logo desvendaram a charada.
Klara Castanho, então, desabafou e postou uma longa carta no Instagram e no X (antigo Twitter). Ela revelou que a pessoa em questão nas falas de Léo Dias e Antonia Fontenelle era ela. A jovem contou que foi vítima de estupro e que deu o bebê ainda no hospital, cumprindo tudo o que a lei diz.
Ela comentou ainda que não fez boletim de ocorrência contra o estuprador porque achava que assim esqueceria o ocorrido e também por se sentir um pouco culpada. Klara relatou que ficou devastada, sem confiar em ninguém e com força só para tomar a pílula do dia seguinte.
Castanho contou que descobriu a gravidez por acaso, meses depois, ao passar mal e ser internada. Ela não desconfiava porque estava com o ciclo menstrual regular e a barriga normal.
Na sequência do texto, ela relatou também abusos psicológicos que sofreu, quando o médico não teve empatia com ela. A jovem ainda queixou-se do fato de ele querer exigir que ela amasse o bebê porque 50% do DNA era dela.
No trecho final da carta, a atriz reforçou ter passado por todos os processos legais para poder colocar o bebê para adoção e destacou que não tinha condições psicológicas de cuidar de uma criança naquele contexto.
Na época, a revelação de Klara gerou algumas críticas, mas a maioria dos comentários foi de solidariedade. Várias outras famosas, como as atrizes Larissa Manoela, Maisa Silva, Taís Araújo e Paolla Oliveira, demonstraram amor e compaixão.
Após a carta de Karla Castanho, o jornalista Léo Dias publicou dados do bebê que eram para ser sigilosos, como data, nome e local de nascimento. Horas mais tarde, ele pediu desculpas, assim como o site Metrópoles, que retirou o conteúdo do ar.
Já Antonia Fontenelle, que também é youtuber e apresentadora, publicou um vídeo para se desculpar com Klara Castanho.
Matheus Baldi, por sua vez, se pronunciou ao vivo no 'Fofocalizando', do SBT. Ele se emocionou, pediu desculpas e destacou que jamais publicaria o nascimento da criança se soubesse que ela foi fruto de um estupro.
O episódio mobilizou debates sobre violência, ética na cobertura jornalística e os limites da exposição de figuras públicas.
Klara se recolheu por um período, priorizando o cuidado com sua saúde mental. Em entrevistas posteriores, afirmou que entrou em “modo sobrevivência” após o trauma, convivendo com medo, insônia e isolamento.
Em 2024, em entrevista à “Glamour”, ela fez um desabafo. 'Todo o período desde o acontecido foi um pesadelo que ganhava novos desdobramentos. Eu simplesmente não queria viver aquilo', afirmou.
'Nunca quis me pronunciar, e jamais para esconder das pessoas, e sim porque não tinha digerido o que aconteceu. Fui obrigada a externalizar de forma muito brutal o que vivi. Achei que poderia levar para o caixão toda aquela dor e, quando fui exposta, me senti extremamente vulnerável', declarou a atriz.
â??Voltei com mais bagagemâ?, declarou Castanho em entrevista Ã CNN ao tratar de sua performance na novela â??Garota do Momento. Na trama, ela interpretou EugÃªnia, personagem que enfrenta dilemas de autoestima e superaÃ§Ã£o apÃ³s um incÃªndio que deixou cicatrizes em seu braÃ§o.
A atriz agora tem dois novos trabalhos no cinema, “Salve Rosa” e “Apanhador de Almas”, dando sequência a uma carreira ascendente e mais madura.