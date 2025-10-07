Grandes artistas canadenses: da América do Norte para o mundo

Joni Mitchell — cantora, artista plástica e poetisa canadense, nascida em 7 de novembro de 1943, em Fort Macleod (Alberta). Eleita pela Rolling Stone a 75ª melhor guitarrista e uma das maiores compositoras. Ganhou 10 Grammys.
Neil Young — cantor, compositor e instrumentista canadense, nascido em 12 de novembro de 1945, em Toronto (Ontário). Construiu sua carreira nos Estados Unidos, destacando-se no rock, folk e country rock. Conhecido pela voz suave e letras emocionais, foi eleito pela Rolling Stone o 17º melhor guitarrista do mundo.
Rush — banda canadense de rock progressivo formada em 1968, em Toronto (Ontário). Ficou conhecida pelas habilidades instrumentais de seus membros, composições complexas e letras que exploram ficção científica, fantasia e filosofia. O trio clássico era formado por Geddy Lee, Alex Lifeson e Neil Peart.
Neil Peart, baterista e letrista, faleceu em 7 de janeiro de 2020; os demais integrantes estão vivos.
Leonard Cohen — cantor, compositor, poeta e escritor canadense, nascido em 21 de setembro de 1934, em Montreal (Quebec). Suas obras abordam religião, política, isolamento, depressão, morte e romantismo. Ficou mundialmente conhecido por canções como “Hallelujah”. Morreu em 7 de novembro de 2016, aos 82 anos.
Drake — rapper, cantor, compositor, produtor musical e empresário canadense, nascido em 24 de outubro de 1986, em Toronto (Ontário). Iniciou a carreira artística como ator na série juvenil Degrassi: The Next Generation, nos anos 2000, antes de se tornar um dos maiores nomes do hip-hop e R&B mundial.
The Band — grupo canadense de rock ativo de 1967 a 1976 e de 1983 a 1999. Tornou-se um dos conjuntos mais admirados e influentes de sua época, mesclando rock, folk, country e blues. Entrou no Hall da Fama da Música Canadense em 1989 e no Hall da Fama do Rock and Roll em 1994.
Entre seus membros originais, Robbie Robertson (na foto) morreu em 9 de agosto de 2023; Rick Danko, Levon Helm e Richard Manuel também já morreram. Apenas Garth Hudson segue vivo.
Shania Twain — cantora e compositora canadense de country pop, nascida em 28 de agosto de 1965, em Windsor (Ontário). Tornou-se uma das artistas mais bem-sucedidas da história do gênero, com hits como “Man! I Feel Like a Woman!” e “You’re Still the One”. Vencedora de 5 Grammys, é conhecida por unir country e pop com carisma e inovação.
The Weeknd — cantor, compositor e produtor canadense, nascido em 16 de fevereiro de 1990, em Toronto (Ontário), com o nome Abel Makkonen Tesfaye. Ganhou fama com seu estilo que mistura R&B, pop e synthwave, em sucessos como “Blinding Lights” e “Save Your Tears”. Vencedor de 4 Grammys, é um dos artistas mais influentes da música atual.
Alanis Morissette â?? cantora, compositora e atriz canadense, nascida em 1Âº de junho de 1974, em Ottawa (OntÃ¡rio). Tornou-se mundialmente conhecida com o Ã¡lbum â??Jagged Little Pillâ? (1995), um marco do rock alternativo e do pop-rock. Suas letras intensas abordam emoÃ§Ãµes, autoconhecimento e relacionamentos. Vencedora de 7 Grammys.
Céline Dion — cantora canadense, nascida em 30 de março de 1968, em Charlemagne (Quebec). Reconhecida por sua voz potente e emocionada, tornou-se uma das maiores intérpretes do pop internacional, com sucessos como “My Heart Will Go On” e “The Power of Love”. Vencedora de 5 Grammys, vendeu mais de 200 milhões de álbuns no mundo.
Em 2022, Céline Dion revelou ter sido diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, uma condição neurológica rara que causa rigidez muscular e espasmos intensos. A doença a obrigou a cancelar turnês e interromper apresentações para focar no tratamento e na reabilitação.
Gordon Lightfoot — cantor e compositor canadense, nascido em 17 de novembro de 1938, em Orillia (Ontário). Ícone do folk e country, ficou conhecido por clássicos como “If You Could Read My Mind” e “Sundown”. Indicado ao Grammy e membro do Hall da Fama da Música Canadense, influenciou gerações de artistas. Morreu em 1º de maio de 2023, aos 84 anos.
Arcade Fire — banda canadense de indie rock, formada em 2001, em Montreal (Quebec). Reconhecida pelas letras emocionais e arranjos elaborados, venceu o Grammy de Álbum do Ano e o Juno de Álbum do Ano em 2011, com “The Suburbs”. Seus quatro primeiros álbuns foram indicados ao Grammy de Melhor Álbum de Música Alternativa.
Avril Lavigne â?? cantora, compositora e atriz canadense, nascida em 27 de setembro de 1984, em Belleville (OntÃ¡rio). Tornou-se Ãcone do pop punk dos anos 2000 com sucessos como â??Complicatedâ?, â??Sk8er Boiâ? e â??My Happy Endingâ?. Indicada a 8 prÃªmios Grammy, vendeu mais de 40 milhÃµes de Ã¡lbuns no mundo.
Tegan and Sara — dupla canadense de pop alternativo formada pelas irmãs gêmeas Tegan Rain Quin e Sara Keirsten Quin, nascidas em 19 de setembro de 1980, em Calgary (Alberta). Conhecidas por harmonias marcantes e letras confessionais, conquistaram destaque com álbuns como “The Con” e “Heartthrob”. Já venceram prêmios Juno e são ativistas pelos direitos LGBTQIA+.
Carly Rae Jepsen — cantora e compositora canadense, nascida em 21 de novembro de 1985, em Mission (Colúmbia Britânica). Ganhou fama mundial com o hit “Call Me Maybe” e consolidou carreira no pop com álbuns elogiados como “Emotion”. Indicada ao Grammy e vencedora de vários prêmios Juno.
Kate e Anna McGarrigle — dupla canadense de folk formada em Montreal (Quebec) pelas irmãs Kate, nascida em 6 de fevereiro de 1946, e Anna, em 26 de dezembro de 1944. Conhecidas pelas harmonias suaves e letras poéticas, tiveram canções gravadas por artistas como Emmylou Harris e Linda Ronstadt. Kate faleceu em 18 de janeiro de 2010.
Justin Bieber — cantor, compositor e produtor canadense, nascido em 1º de março de 1994, em London (Ontário) e criado em Stratford. Revelado no YouTube, tornou-se um fenômeno global do pop e R&B, com sucessos como “Baby”, “Sorry” e “Peaches”. Vencedor de 2 Grammys e dezenas de prêmios internacionais, é um dos artistas mais populares do mundo.
The Tragically Hip — banda canadense de rock alternativo/roots rock, formada em Kingston (Ontário) em 1984. Ficou marcada por letras que exploram a cultura e a identidade canadense, e por vários álbuns número 1 no Canadá.
Após o diagnóstico de câncer cerebral de seu vocalista Gord Downie ( na foto), eles fizeram sua última turnê nacional em 2016 e encerraram as atividades em 2017, quando Downie faleceu em 17 de outubro daquele ano.
Hank Snow — cantor, compositor e guitarrista canadense de country, nascido em 9 de maio de 1914, em Brooklyn, na Nova Escócia. Tornou-se um dos grandes nomes do gênero, com sucessos como “I’m Moving On” e “The Golden Rocket”. Ingressou no Grand Ole Opry e no Country Music Hall of Fame, influenciando gerações de artistas. Morreu em 20 de dezembro de 1999, aos 85 anos.
Sloan — banda canadense de rock alternativo formada em 1991, em Halifax (Nova Escócia). Conhecida por suas melodias marcantes e pelo fato de todos os integrantes comporem e cantarem, ganhou destaque nos anos 1990 com álbuns como “Twice Removed” e “One Chord to Another”. Indicada a vários prêmios Juno, é considerada uma das bandas mais influentes do rock canadense.