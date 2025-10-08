Tom Holland protagoniza momento fofo envolvendo Zendaya: “Noiva”

As suspeitas de noivado surgiram após o Globo de Ouro 2025, quando fãs perceberam um grande anel de diamante no dedo anelar esquerdo de Zendaya. Segundo rumores, o casal teria ficado noivo entre o Natal e o Ano Novo de 2024, em um momento íntimo na casa da família da atriz.
O casal se conheceu nos bastidores do filme 'Homem-Aranha: De Volta ao Lar' em 2017 e tornou o romance público em 2021.
Esse não foi o único filme de sucesso na carreira da atriz. Conheça, a seguir, a trajetória e veja curiosidades sobre uma das novas 'queridinhas' de Hollywood!
Zendaya Maree Stoermer Coleman, mais conhecida como Zendaya, nasceu em 1º de setembro de 1996, em Oakland, Califórnia.
Ela começou sua carreira no entretenimento ainda jovem, inicialmente trabalhando como modelo infantil e dançarina.
Sua primeira grande oportunidade veio com a série de televisão do Disney Channel, 'No Ritmo', em 2010, na qual interpretou a personagem Rocky Blue.
O sucesso na série permitiu que Zendaya demonstrasse suas habilidades em atuação e dança, e ela rapidamente se tornou uma figura popular entre o público jovem.
Após 'No Ritmo', Zendaya continuou sua carreira na Disney como a estrela da série 'Agente K.C.', onde não só atuou, mas também serviu como co-produtora, demonstrando seu desejo de ter maior controle criativo sobre seus projetos.
No entanto, foi no cinema que Zendaya realmente começou a se estabelecer como uma das atrizes mais promissoras de sua geração.
Seu papel como Michelle 'MJ' Jones nos filmes do Homem-Aranha do Universo Cinematográfico Marvel, começando com 'Homem-Aranha: De Volta ao Lar' (2017), trouxe reconhecimento global.
A personagem 'MJ' foi reinterpretada como uma versão moderna e independente do interesse amoroso de Peter Parker, e Zendaya conquistou o público com uma interpretação carismática.
Outro marco em sua carreira foi o papel de Rue Bennett na série 'Euphoria', da HBO, que estreou em 2019.
Sua performance intensa e emocional como uma jovem lutando contra o vício e os desafios da adolescência rendeu aclamação da crítica.
Outro papel de destaque foi a trapezista Anne Wheeler em 'O Rei do Show', onde contracena com Zac Efron. Sua atuação e química com o ator foram muito elogiadas, especialmente na performance da música “Rewrite the Stars”.
O resultado veio em 2020, quando Zendaya fez história ao se tornar a atriz mais jovem a ganhar o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática.
Além de sua carreira como atriz, Zendaya também se aventurou na música, lançando singles como 'Replay' e colaborando em várias trilhas sonoras, como da animação 'Pé Pequeno'.
A atriz também se notabilizou por participar de clipes de artistas famosos da música, como Beyoncé, Taylor Swift e Bruno Mars.
Zendaya é também uma defensora de causas sociais, eventualmente usando suas fama para discutir questões como igualdade racial, justiça social e empoderamento feminino.
Em seu aniversário de 18 anos, a atriz comemorou com uma campanha para ajudar a alimentar pelo menos 150 crianças com fome no Haiti, na Tanzânia e nas Filipinas.
Recentemente, a atriz se destacou em outra franquia de sucesso no mundo todo: 'Duna' (2021) e 'Duna: Parte 2' (2024).
Também em 2024, a atriz recebeu elogios da crítica pela sua interpretação no filme 'Rivais', do diretor italiano Luca Guadagnino.