Flipar Inseto “do bem”: larva devora plásticos e ajuda a tirar lixo da natureza Um dos grandes problemas na natureza é o acúmulo de plástico, que polui o meio ambiente e, a longo prazo, pode destruir a fauna e a flora. Pesquisadores descobriram um pequeno inseto no Quênia, país da África, que pode ser essencial neste combate e quebrar tais resíduos. Por Lance

Fathiya Khamis/Centro Internacional de Fisiologia e Ecologia de Insetos do Quênia