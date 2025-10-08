Atriz criada por Inteligência Artificial revolta atores em Hollywood

Nomeada 'Tilly Norwood', a atriz foi desenvolvida pela empresa Xicoia, descrita como 'o primeiro estúdio de talentos com inteligência artificial do mundo'.
O principal ponto de controvérsia é que a IA estaria ocupando um espaço que deveria ser de artistas humanos.
O Sindicato de Atores dos Estados Unidos emitiu um comunicado em tom de revolta com a criação. “Para deixar claro, 'Tilly Norwood' não é uma atriz', diz um trecho.
'É uma personagem gerada por um programa de computador treinado com base no trabalho de inúmeros artistas profissionais — sem permissão ou remuneração”, completa a nota de repúdio.
Tilly Norwood foi apresentada pela produtora e comediante holandesa Eline Van der Velden no fim de setembro.
Ela é fundadora do estúdio de IA Particle6 e exibiu sua nova criação no Zurich Summit, evento paralelo ao Festival de Cinema de Zurique.
Diante das críticas, a produtora afirmou que não pretende substituir atores com Tilly. “Vejo a IA não como uma substituta para pessoas, mas como uma nova ferramenta, um novo pincel', disse ela.
'Assim como a animação, o teatro de marionetes ou a computação gráfica (CGI) abriram novas possibilidades sem prejudicar a atuação ao vivo, a IA oferece outra maneira de imaginar e construir histórias', justificou.
Em Hollywood, diversos artistas já se manifestaram contra a iniciativa. Melissa Barrera, que estrelou 'Pânico VI', disparou contra a nova 'atriz':
“Espero que todos os atores representados pelo agente que faz isso se ferrem. Que nojo, entenda o momento', escreveu ela em um story.
Natasha Lyonne, que atuou em 'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos', disse que “qualquer agência de talentos envolvida nisso deveria ser boicotada por todas as corporações”.
'Profundamente equivocado e totalmente perturbador. Não é o caminho. Não é a vibe. Não é o uso', acrescentou.
Enquanto assistia a um vídeo de Tilly em uma entrevista, a atriz Emily Blunt se indignou: 'Isso é realmente assustador [...] Não façam isso. Por favor, parem. Por favor, parem de destruir nossa conexão humana.'
A discussão ocorre em meio ao debate mais amplo sobre o papel da IA no cinema, tema central na greve de Hollywood em 2023, por exemplo.
Em 2024, o filme 'O Brutalista' gerou polêmica ao utilizar IA para criar as falas em húngaro dos atores Adrien Brody e Felicity Jones.
No dia 28 de setembro, Van der Velden rebateu críticas em seu Instagram: 'Para aqueles que expressaram raiva pela criação da minha personagem de IA, ela não é uma substituta para um ser humano, mas uma obra de arte'.
Apesar da polêmica, a conta de Tilly Norwood no Instagram não para de crescer e já conta com 40 mil seguidores.
As postagens simulam uma vida cotidiana e a preparação para uma futura carreira no cinema.