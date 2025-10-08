Flipar

A “bruxa do divórcio” volta a atacar: Desta vez, Tim Burton e Monica Bellucci

Tim Burton e a atriz Monica Bellucci anunciaram o término do relacionamento. Os dois ficaram juntos por dois anos. A notícia foi divulgada no dia 19 de setembro em um comunicado enviado à imprensa.

A nota enviada pelos representantes dos artistas dizia: “É com muito respeito e profundo cuidado um pelo outro que Monica Bellucci e Tim Burton decidiram se separar.”

De acordo com a revista “People”, embora se conhecessem há quase duas décadas, eles só se aproximaram em 2022, quando Bellucci entregou um prêmio a Burton no Festival Lumière, na França.

O casal fez sua primeira aparição pública em outubro de 2023, no Festival de Roma. No ano seguinte, a atriz italiana atuou em “Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice, Beetlejuice”, filme dirigido por ele.

Burton também foi casado com Lena Gieseke de 1987 até 1991. Depois manteve um relacionamento com a modelo e atriz Lisa Marie de 1992 até 2001.

De 2001 até 2014, Burton foi casado com a atriz Helena Bonham Carter e juntos tiveram dois filhos, Billy Raymond, nascido em outubro de 2003, e Nell, nascida em 2007.

O diretor, conhecido por sua atenção aos detalhes na produção de seus filmes e pelo uso de maquetes e bonecos em stop-motion, nasceu em 25 de agosto de 1958 em Burbank, Califórnia, Estados Unidos, filho de Jean Rae Burton e de William Reed Burton.

Ele começou a trabalhar como animador na Disney Productions, mas logo passou a dirigir curtas autorais, como “Vincent” em 1982 e “Frankenweenie”, curta de 1984.

Sua estreia como diretor de longa-metragem ocorreu com “As Grandes Aventuras de Pee-wee” de 1985, comédia fantasiosa que já trazia elementos do estranho e do cômico peculiar.

Dirigiu o filme “Os Fantasmas Se Divertem” de 1988, com Michael Keaton e Winona Ryder que, em 2024, reprisaram seus papéis na continuação.

Dirigiu “Batman”, em 1989. O filme, que trouxe uma abordagem mais sombria ao herói, foi um sucesso de bilheteria e recebeu o Oscar de Melhor Direção de Arte.

Outro marco na carreira de Burton é “Edward Mãos de Tesoura”, de 1990. O filme, estrelado por Johnny Depp e Winona Ryder, se tornou um clássico moderno.

Burton dirigiu “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, de 2005, também com Johnny Depp no papel principal. O ator é um dos preferidos do cineasta. A produção foi bem recebida tanto pelo público quanto pela crítica.

Outro destaque da carreira do diretor é a animação “A Noiva-Cadáver”, de 2005. Produzido com a estética característica de Burton, o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Animação em 2006 e acompanha Victor Van Dort, que acidentalmente desperta Emily, a noiva morta, e é levado ao submundo.

Também dirigiu “Alice no País das Maravilhas”, de 2010. A produção foi um sucesso de bilheteria e ganhou dois Oscars: Melhor Direção de Arte e Melhor Figurino.

Dirigiu a animação em stop-motion “Frankenweenie”, de 2012, indicada ao Oscar de Melhor Filme de Animação. É uma versão expandida do curta de 1984, também dirigido por Burton.

Outros filmes que dirigiu incluem: “Batman O Retorno', “A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça”, “Peixe Grande e suas Histórias Maravilhosas”, 'Planeta dos Macacos', “Sombras da Noite”, “Dumbo” e “Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet”.

Ele voltou a trabalhar com séries em 2022 ao dirigir vários episódios de “Wandinha”, produção da Netflix baseada no personagem central de “A Família Addams”. Por esse trabalho, recebeu indicação ao Emmy de Melhor Direção em Série de Comédia.

Um dos trabalhos mais recentes de Tim Burton foi dirigir, em 2025, o clipe de “The Dead Dance” da cantora Lady Gaga. O vídeo, que tem como locação a Ilha das Bonecas no México, explora o estranho e o obscuro, estética que Gaga costuma adotar, tornando a colaboração quase um encontro natural de estilos.

Além disso, o clipe funciona como um desdobramento da série Wandinha, em que Gaga aparece brevemente ao lado de Jenna Ortega na segunda temporada.

No campo das artes visuais, Burton também publicou livros como “A Morte Melancólica do Rapaz Ostra e Outras Histórias '. Sua arte já foi exibida em mostras internacionais como “The World of Tim Burton” e “Lost Vegas”, que apresentaram ilustrações, conceitos visuais e designs de personagens.

Burton recebeu o Leão de Ouro de Carreira no Festival de Veneza em 2007, prêmio que reconheceu sua trajetória e o impacto de suas obras no cenário cinematográfico.

