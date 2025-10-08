Flipar

Estudo aponta cidades dos Estados Unidos que estão ‘afundando’; entenda

Um levantamento publicado na revista Science Advances revelou que o solo de algumas das principais cidades dos Estados Unidos estão cedendo aos poucos.

O estudo foi analisado por pesquisadores das universidades Columbia e Virginia Tech.

Embora o fenômeno da subsidência urbana já fosse conhecido, as imagens recentes revelaram que o processo é mais acelerado e abrangente do que se pensava.

Os cientistas analisaram 28 centros urbanos, utilizando radares de satélite capazes de medir deslocamentos do solo em escala milimétrica.

O resultado acendeu um alerta: ao menos dois terços das áreas urbanas de 25 cidades americanas estão afundando de maneira contínua.

Em Houston, por exemplo, quase metade da cidade apresenta rebaixamento superior a 5 milímetros por ano.

Em 10% das áreas o ritmo é ainda mais intenso, ameaçando bairros inteiros.

A principal causa identificada para esse fenômeno, conhecido como subsidência, é a extração excessiva de água subterrânea.

Quando os aquíferos são esvaziados, o terreno que fica em cima perde suporte e se compacta.

Segundo o autor do estudo, Leonard Ohenhen, muitas cidades americanas se expandem justamente sobre áreas já suscetíveis a esse tipo de instabilidade.

De acordo com ele, isso pode sobrecarregar a infraestrutura além de seus limites de segurança e comprometer prédios, estradas e pontes.

Enquanto Houston apresenta taxas alarmantes, Nova York vive uma situaÃ§Ã£o particular.

Segundo o autor do estudo, Leonard Ohenhen, muitas cidades americanas se expandem justamente sobre Ã¡reas jÃ¡ suscetÃ­veis a esse tipo de instabilidade.

Enquanto Houston apresenta taxas alarmantes, Nova York vive uma situação particular.

Um conjunto de dados da NASA, Rutgers e JPL-Caltech mostra que 98% da metrópole sofre subsidência, embora em ritmo variável.

A taxa média é de 1,6 mm ao ano, mas locais construídos sobre aterros antigos afundam mais de 3 mm anualmente.

No Estádio Arthur Ashe, por exemplo, local onde ocorre o US Open, o índice de afundamento é de 4,6 mm por ano.

A maioria dessas construções foi erguida sobre antigos aterros sanitários, cujo solo é mais sujeito à compressão do que a rocha natural, acelerando o afundamento sob o peso da infraestrutura.

O risco, nesse contexto, é o aumento de inundações e falhas estruturais em edifícios e vias urbanas.

Ainda segundo o estudo, mais de 29 mil edifÃ­cios das cidades observadas estÃ£o em chamadas 'zonas de alto risco'.

Entre as possíveis soluções, os pesquisadores defendem a criação de mapas detalhados de subsidência para orientar políticas públicas e a revisão de códigos de construção.

Investimentos em sistemas de drenagem mais eficientes e um controle rigoroso da exploração de águas subterrâneas também são apontados como medidas preventivas.

