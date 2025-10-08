Simples segredos da dieta de Sophia Loren, rumo aos 100 anos

Com sete décadas e meia de carreira, grande parte reunida em autobiografia lançada em 2014, a atriz é estrela de filmes como 'O Homem de La Mancha' e 'Os Girassóis da Rússia'. É vencedora de um Oscar e de um Urso de Ouro.
Para quem não viu, Sofia Loren já revelou alguns segredos de sua alimentação. Entre eles o azeite de oliva, que evita o envelhecimento da pele, e o abacaxi fresco, consumido diariamente para ajudar na eliminação de gordura. Ela também não abre mão dos vegetais frescos.
Para promover a limpeza do corpo, Sophia Loren adota uma dieta mensal de três dias, com mil calorias diárias. O destaque do cardápio é a massa, seu alimento favorito, acompanhada de vegetais e porções equilibradas.
Sophia Loren também já afirmou que costuma dormir por volta das 20, acorda às 5h e costuma tomar um banho frio. Ela, aliás, não dispensa as atividades físicas como as caminhadas.
Assim como Sophia Lauren, diversos atores e atrizes já passaram dos 90 anos. Alguns se aposentaram, enquanto outros continuam em atividade tanto no Brasil como no exterior. Veja a lista.
Dick van Dyke - O ator nasceu em 13/12/1925 no Missouri (Estados Unidos). Em 2020, atuou em 'O Retorno de Mary Poppins', reedição do 'Mary Poppins' original, que ele também estrelou. É seu maior marco no cinema.
Em junho de 2024, foi homenageado na cerimônia do Emmy, em Los Angeles. Ele recebeu o prêmio de Melhor Atuação como Convidado em Série Dramática Diurna por seu papel como Timothy Robicheaux na novela 'Days of Our Lives', tornando-se o vencedor mais velho da história do Daytime Emmy, aos 98 anos
Michael Caine - O ator de 92 anos pode interromper a aposentadoria para a sequÃªncia de 'O Ã?ltimo CaÃ§ador de Bruxas'. Ele voltaria ao papel de Dolan, o padre que auxiliava o caÃ§ador vivido por Vin Diesel. O filme original arrecadou 27 milhÃµes de dÃ³lares na AmÃ©rica do Norte e 146 milhÃµes de dÃ³lares no mundo.
Jack Betts - Conhecido pelo papel no filme Homem-Aranha (2002), o ator morreu dormindo aos 96 anos em Los Osos, Califórnia, em 19 de junho de 2025. Nascido em Miami e formado no Actors Studio, atuou em vários faroestes e marcou carreira no cinema e TV.
Ary Fontoura - O ator paranaense, nascido em 27/1/1933, é um dos mais prestigiados do Brasil, figura recorrente em novelas, além de diretor de teatro, poeta e escritor. Tem vários prêmios e recebeu um Troféu Mário Lago pelo conjunto da obra em 2018.
Rita Moreno - Nasceu em 11/12/1931, em Hamacao (Porto Rico). Ainda atua. Fez West Side Story (2021), The Prank (2022) e está filmando Fast X (2023).
Rita é atriz, cantora e dançarina. Começou a carreira em 1950. Seu maior papel foi em West Side Story (Amor Sublime Amor), que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (1962).
Bárbara Eden - Nasceu em 23/8/1931, no Texas (Estados Unidos). Seus últimos trabalhos em cinema e TV foram em 2003.
Barbara notabilizou-se no seriado de TV 'Jeannie é um Gênio', anos anos 1960 e 1970.
Robert Duvall - Nasceu em 5/1/1931 na Califórnia (Estados Unidos). Seu último trabalho em cinema foi no filme 'O Juiz' (2014), no papel de protagonista, o juiz Joseph Palmer.
Ator, produtor e cineasta, Duvall ganhou Oscar por 'Força do Carinho' (1983), mas é mais lembrado como o tenente-coronel Bill Kilgore em 'Apocalypse Now' (1979 - foto), que lhe valeu outras premiações, e o advogado Tom Hagen na saga 'O Poderoso Chefão'
William Shatner - Nasceu em 22/3/1931 em Quebec (Canadá). Continua atuante. Intérprete de Lord Ogmba, em 2019, em 'Creators: The Past'. Apresentador da série documental 'O Inexplicável', na Discovery.
Shatner também é músico. Seu maior papel é o capitão James T. Kirk, da nave Enterprise na saga 'Star Trek'. Em 2021, ele fez viagem curta ao espaço na nave da Blue Origin.
Clint Eastwood - Nasceu em 31/5/1930, na CalifÃ³rnia (Estados Unidos). Ainda Ã© muito atuante. Em 2021, fez 'Cry Macho: O Caminho para RedenÃ§Ã£o', em que ele atua e tambÃ©m assina a direÃ§Ã£o.
Clint tem oito indicações ao Oscar. Venceu por direção e filme em 'Imperdoáveis' e 'Menina de Ouro'. Um de seus maiores papéis foi o inspetor Harry Callahan em 'Dirty Harry' (foto). O personagem estreou em 1971 e teve outros quatro filmes.
Tony Tornado - Nascido em 26/5/1930, começou a carreira como Tony Checker e chegou a atuar nos Estados Unidos. Ainda é atuante, esteva no ar na novela 'Amor Perfeito', da Globo, em 2023, como o Frei Tomé, e atualmente aparece na novela 'Eta Mundo Melhor'
Fernanda Montenegro - Nasceu em 16/10/1929 no Rio de Janeiro. Primeira latino-americana indicada ao Oscar de Melhor Atriz (por 'Central do Brasil' -1998. Foi eleita 'imortal' da Academia Brasileira de Letras.
Atuou em 'Ainda Estou Aqui', que venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2025. Por este filme a filha dela, Fernanda Torres, ganhou o Globo de Ouro e concorreu ao Oscar de Melhor Atriz.
Lima Duarte - Nasceu em 28/3/1930 em Sacramento (MG). Ator de prestígio e muitos papéis, também é dublador e a voz do gato Manda-Chuva no desenho animado.
Tippi Hedren - Nasceu em 19/1/1930 em Minnesota (Estados Unidos). Não atua desde 2014. É lembrada pelo papel de Marnie no filme homônimo de Alfred Hitchcock.
Robert Wagner - Nasceu em 10/2/1930 em Michigan (Estados Unidos). Fez grande sucesso ao lado de Stefanie Powers no seriado 'Casal 20'. Foi envolvido em polêmica por causa da morte da esposa, a atriz Natalie Wood.
Natalie Wood se afogou em 1981 durante um passeio de barco em que estavam Robert Wagner e o ator Christopher Walken. Robert enfrentou suspeita de assassinato, mas o caso não teve provas.
June Squibb - Nasceu em 6/11/1929 em Illinois (Estados Unidos). Sempre atuou como coadjuvante e foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por 'Payne Nebraska' (2013).
Paul Dooley - Nasceu em 22/2/1928 em Virginia Ocidental (Estados Unidos). Começou a carreira como cartunista e migrou para cinema e shows, sempre no ramo do humor. Interpretou o Dudu em Popeye (1980).
Estelle Parsons - Nasceu em 20/11/1927, em Massachussetts (Estados Unidos). Fez cinema, teatro e TV. Ganhou Oscar de Coadjuvante (1968) por Bonnie E Clyde.
Lisa Lu - Nasceu em 19/1//1927 em Pequim (China). Cantora de Ã³pera, foi para os Estados Unidos e seus principais papÃ©is foram nos filmes Ã© mais conhecida por seus papÃ©is nos filmes 'O Ã?ltimo Imperador', 'The Joy Luck Club' e 'Podres de Ricos'.
William Daniels - Nasceu em 31/3/1927 em Nova York (Estados Unidos). Ator de cinema e TV, teve papéis de coadjuvante em vários filmes e seriados.
Laura Cardoso - Nasceu em 13/9/1927, em São Paulo. Atriz de longa carreira, muito premiada em sua trajetória, e que também já fez dublagens. Recebeu a Ordem do Mérito Cultural, honraria do governo brasileiro.
Mel Brooks - Nasceu em 28/6/1926 em Nova York (Estados Unidos). Ator, cineasta e músico. Um dos poucos artistas a receber os quatro maiores prêmios: Oscar (cinema), Grammy (música), Emmy (TV) e Tony (teatro).
Eva Marie Saint - Nasceu em 4/7/1924 em Nova Jersey (Estados Unidos). Uma das belas loiras da Era de Ouro de Hollywood, Oscar pela atuação em 'Sindicato de Ladrões', ao lado de Marlon Brando (1954).