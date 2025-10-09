Renée Zellweger quer quinto filme de “O Diário de Bridget Jones”

Apesar do fracasso de 'Um Preço Acima dos Rubis', Zellweger foi elogiada por alguns críticos. Ela também estrelou o drama de 1998 chamado 'Um Amor Verdadeiro', ao lado de William Hurt e Meryl Streep, como uma mulher forçada a colocar sua vida de lado para cuidar de sua mãe que está morrendo de câncer.