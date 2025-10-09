Carnaval antecipado: Grupo cria o “Debora Bloco”, em homenagem à intérprete da vilã assassinada em Vale Tudo

Debora reagiu com bom humor e comentou: “Iria, se estivesse viva”. A morte da personagem, exibida no dia 6/10, relançou o mistério “Quem matou Odete Roitman?”, que movimenta fãs nas redes sociais.
Os blocos sÃ£o oficialmente um PatrimÃŽnio Cultural do Brasil a partir do projeto de lei 3.724/2021, que reconhece blocos e bandas de carnaval como manifestaÃ§Ã£o da cultura nacional. O texto foi sancionado em 24/4/2024.
Os blocos de rua divertem e arrastam multidões no período carnavalesco. E muitos têm nomes irreverentes e criativos que divertem. Veja alguns
O 'Amoribunda' brinca com as palavras. E faz referência à pessoa moribunda, ou seja, que já está morrendo: não por acaso, a concentração é atrás do cemitério da Vila Mariana, em São Paulo.
Também em São Paulo, fica o 'Arrianu Suassunga'. O bloco foi criado em 2015, saindo sempre no Pinheiros. O nome brinca com as palavras arriando sua sunga, além de homenagear o autor Ariano Suassuna.
O 'Ritaleena' brinca com o nome do remédio ritalina, que serve para controlar a hiperatividade e o déficit de atenção. Além disso, homenageia a cantora Rita Lee. Ele foi criado em 2015.
O bloco 'Sai, Hétero!' tem o nome autoexplicativo e é destinado ao público LGBTQIAP +. Ele foi fundado em 2016 e também existe no Rio de Janeiro.
O 'Siga Bem Caminhoneira' também é voltado para o público LGBTQIAP +, especialmente as mulheres. O nome do bloco brinca com o estereótipo da mulher homoafetiva.
O 'Samby e Júnior' foi criado em 2019 com sucesso no centro de São Paulo, tocando sucessos dos anos 90 e, claro, muito Sandy e Júnior.
O 'Unidos da Ressaca do Diabo' foi criado pelos administradores de uma pÃ¡gina no Instagram chamada 'Ressaca do Diabo', que mostra fotos de pessoas com ressaca.
Na Mooca, o 'Moocalor, Mêo!' brinca com o clima da cidade na época de Carnaval, além de uma gíria típica de São Paulo.
O 'Kaya na Gandaia', fundado em São Paulo em 2012, traz muito reggae e faz uma menção a um dos álbuns de Bob Marley, o 'Kaya'. Já gandaia é sinônimo de farra. Gilberto Gil tem um álbum chamado 'Kaya N’Gan Daya'. Ou seja, o nome é criativo.
O 'Não Era Amor, Era Cilada' é um bloco que existe em vários locais do Brasil. O nome é uma referência ao refrão de uma das principais músicas da banda Molejo. O grupo, aliás, combina muito com o Carnaval.
O bloco 'Nois Trupica Mas Não Cai' é uma homenagem a uma música de Rick e Renner, de 2005. Ele sai em São Paulo, no bairro Pinheiros.
O bloco 'Jenifer da Tinder' é uma homenagem ao maior hit do cantor Gabriel Diniz. A música e o bloco são de 2019, ano em que ele morreu.
Em São Paulo, um dos mais populares é o bloco 'Casa Comigo', formado em 2013. Recentemente, foi criado o ' Que Casar que Nada!', criado por solteiros para lá de convictos.
O bloco 'João Capota na Alves' é de 2008. Ele foi criado para homenagear as ruas paulistas João Moura, Capote Valente e Alves Guimarães, onde moravam os fundadores.
Em São Paulo, o 'Jegue Elétrico' tem um nome curioso. A sua proposta é tocar músicas de Carnaval oriundas das cinco regiões brasileiras. Também há muita marchinha bem-humorada.
Ainda em São Paulo, destaca-se o 'Marquei de Combinar'. Para aqueles que se comprometem com agendamentos e fica por isso mesmo...
O 'Siri com Câimbra' desfila em Rio das Ostras, no litoral fluminense. E nem precisa explicar por que ele entrou na lista dos blocos divertidos.
No Rio de Janeiro, um dos mais populares é o 'Imprensa que eu Gamo', uma brincadeira com as palavras me e prensa (sinônimo de espremer). Ele foi fundado por jornalistas e desfila desde 1996 em Laranjeiras, na zona sul da cidade.
Ainda na capital carioca, um muito famoso é o 'Simpatia é Quase Amor'. Além de criativo, ele merece destaque porque sua história está ligada à redemocratização do Brasil.
No Largo do Machado, no Rio de Janeiro, existe o 'Largo do Machado, Mas Não Largo do Copo'. O nome brinca com o nome do bairro e com os hábitos boêmios de seus frequentadores. E ainda gerou um derivado: o bloco Largo do Machadinho (foto).
E o que dizer do 'Virilha de Minhoca'? Ele sai no bairro de Bangu, na Zona Oeste. Um dos nomes mais engraçados dos blocos brasileiros.
O 'Parei de beber, não parei de mentir' fala por si só: a cerveja está mais do que liberada.
Em Olinda, cidade pernambucana ao lado da capital Recife, há o 'Antes Aqui Que na UTI'. O nome fala por si só, além de render uma rima.
Agora, alguns blocos com duplo sentido: 'Só o Cume Interessa', que fica na Urca, no Rio de Janeiro.
'Trema na Linguiça' é outro com nome engraçado. Ele também faz uma referência à acentuação gráfica que não existe mais na palavra linguiça.
O Bloco 'Balança Meu Catete' reúne multidões no bairro do Catete, um dos mais tradicionais do Rio, onde fica o palácio que já foi sede da República do Brasil.
O Bloco 'Se Não quiser me dar, me empresta' sai pelas ruas de Ipanema, na orla do Rio
O 'Encosta Que Cresce' é um bloco carnavalesco que desfila no Distrito Federal.