Sabores inovadores de hambúrgueres conquistam novos clientes

Hambúrguer trufado, desenvolvido por Rubaiyat Rio
O hambúrguer trufado é feito com Baby Beef e folha de rúcula, queijo manchego, cebola caramelizada e molho béarnaise.
Aqui cabe explicar como é o molho béarnaise. Ele é feito de manteiga clarificada emulsionada em gema de ovo e vinagre de vinho branco e aromatizado com ervas.
Hambúrguer Funcional. Desenvolvido pelo Blog da Mimis
O Hambúrguer Funcional tem ingredientes mais saudáveis. A carne é magra, como o patinho. Leva linhaça e chia, sementes ricas em fibras e minerais.
Hambúrguer de porco com maionese de jalapeño. Desenvolvido por Blue Sandwich Market
Esse hambúrguer leva blend de fraldinha com pernil ou costela e ainda acompanha uma picante maionese de jalapeño.
O jalapeño é uma pimenta originária do México, valorizada pela sua forte ardência na degustação. A maionese de Jalapeño fica picante.
Hambúrguer com mel de bacon e três queijos. Desenvolvido por Gustavo Scatigna para o Burguer Lab Experience
Esse hambúrguer gourmetizado leva ingredientes como mel de bacon, três queijos e molho chipotle (picante).
Hambúrguer com rolinhos de bacon e molho especial. Desenvolvido pelo chef Donato Galvez para o Stunt Burger.
Batizado de 'Destruidor', ele leva queijo cheddar, rolinhos de bacon crocante e molho especial.
Hambúrguer de salmão com maionese temperada. desenvolvido pelo site Receitas de Minuto
Esse hambúrguer de peixe tem gosto mais suave. Pensando nisso, a maionese temperada com limão vem complementando o sabor.
Hambúrguer de costela suína. Desenvolvido pelo restaurante Vinno Tinto.
O hambúrguer 'Porco Feliz' contém costela suína e panceta, levando queijo cheddar, cebola caramelizada e purê de maçã. A cor do pão é diferente, puxada para um vermelho alaranjado.
Hambúrguer de siri. Desenvolvido pelo site Sem Medida.
A receita do desenho Bob Esponja é uma ótima pedida pra quem gosta de frutos do mar.
Hambúrguer de soja. Desenvolvido pelo site Feito a Dois.
É uma receita vegana e um hambúrguer fácil de ser feito. Ele contém a proteína da soja, além de molho shoyo e legumes
Hambúrguer de batata doce com quinoa. Desenvolvido no programa 'Prato do Dia' do Canal TLC da Discovery
Esse é outro hambúrguer saudável. Embora não seja tão rápido de fazer, contém saborosos ingredientes típicos do Brasil. A massa do pão é feita de batata doce.