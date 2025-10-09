Flipar

Sabores inovadores de hambúrgueres conquistam novos clientes

Hambúrgueres são uma opção de lanche apreciada por muitas pessoas . Além do tradicional, é possível preparar versões com ingredientes alternativos que saem do lugar comum. Veja algumas sugestões.

Por Lance
Montagem Flipar

Hambúrguer trufado, desenvolvido por Rubaiyat Rio

Youtube/GO DEB!

O hambúrguer trufado é feito com Baby Beef e folha de rúcula, queijo manchego, cebola caramelizada e molho béarnaise.

Divulgação/Rubaya Rio

Aqui cabe explicar como é o molho béarnaise. Ele é feito de manteiga clarificada emulsionada em gema de ovo e vinagre de vinho branco e aromatizado com ervas.

Sacha47 - wikimedia commons

Hambúrguer Funcional. Desenvolvido pelo Blog da Mimis

Divulgação/Blog da Mimis

O Hambúrguer Funcional tem ingredientes mais saudáveis. A carne é magra, como o patinho. Leva linhaça e chia, sementes ricas em fibras e minerais.

Divulgação/Blog da Mimis

Hambúrguer de porco com maionese de jalapeño. Desenvolvido por Blue Sandwich Market

Divulgação/Blue Sandwich Market

Esse hambúrguer leva blend de fraldinha com pernil ou costela e ainda acompanha uma picante maionese de jalapeño.

Reprodução/@bluesandwichmarket

O jalapeño é uma pimenta originária do México, valorizada pela sua forte ardência na degustação. A maionese de Jalapeño fica picante.

Geo Lightspeed7 - wikimedia commons

Hambúrguer com mel de bacon e três queijos. Desenvolvido por Gustavo Scatigna para o Burguer Lab Experience

Divulgação/The 3 Sauce Trip

Esse hambúrguer gourmetizado leva ingredientes como mel de bacon, três queijos e molho chipotle (picante).

Youtube/Coisas de Comer

Hambúrguer com rolinhos de bacon e molho especial. Desenvolvido pelo chef Donato Galvez para o Stunt Burger.

Divulgação/ Stunt Burger

Batizado de 'Destruidor', ele leva queijo cheddar, rolinhos de bacon crocante e molho especial.

Divulgação/ Stunt Burger

Hambúrguer de salmão com maionese temperada. desenvolvido pelo site Receitas de Minuto

Divulgação/Gastrolândia

Esse hambúrguer de peixe tem gosto mais suave. Pensando nisso, a maionese temperada com limão vem complementando o sabor.

Youtube/Band Receitas

Hambúrguer de costela suína. Desenvolvido pelo restaurante Vinno Tinto.

Youtube/Tastemade Brasil

O hambúrguer 'Porco Feliz' contém costela suína e panceta, levando queijo cheddar, cebola caramelizada e purê de maçã. A cor do pão é diferente, puxada para um vermelho alaranjado.

Divulgação/Vinno Tinto

Hambúrguer de siri. Desenvolvido pelo site Sem Medida.

Youtube/Tastemade Brasil

A receita do desenho Bob Esponja é uma ótima pedida pra quem gosta de frutos do mar.

Divulgação/Semmedida

Hambúrguer de soja. Desenvolvido pelo site Feito a Dois.

Youtube/Gourmet a Dois

É uma receita vegana e um hambúrguer fácil de ser feito. Ele contém a proteína da soja, além de molho shoyo e legumes

Youtube/Gourmet a Dois

Hambúrguer de batata doce com quinoa. Desenvolvido no programa 'Prato do Dia' do Canal TLC da Discovery

Divulgação/Cozinha da Matilde

Esse é outro hambúrguer saudável. Embora não seja tão rápido de fazer, contém saborosos ingredientes típicos do Brasil. A massa do pão é feita de batata doce.

Divulgação/Cozinha da Matilde

Veja Mais