Comentário de Barack Obama sobre ketchup chama a atenção

Isso mesmo! Segundo o ex-presidente, adultos não devem colocar ketchup como condimento nas comidas. 'Na minha opinião, e isso é controverso na minha família, você não deve comer ketchup depois dos 8 anos'.
O político, dos nomes mais carismáticos do século XXI, entrou para a história por ser o primeiro afro-americano a ocupar o cargo máximo da Casa Branca, aliás.
Barack Hussein Obama II nasceu em 4 de agosto de 1961 em Honolulu, Havaí. Sua mãe, Ann Dunham, era branca, de ascendência principalmente inglesa e nascida em Wichita, Kansas. Já seu pai, Barack Obama, Sr., nasceu em Nyang’oma Kogelo, distrito de Siaya, Quênia, e era da etnia luo.
Quando garoto, passou parte da infância no Havaí e na Indonésia. Ann Dunham mudou-se com o filho recém-nascido para estudar na Universidade de Washington, em Seattle, após de divorciar do pai do futuro presidente dos Estados Unidos
Obama foi o 44º presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017, sendo o primeiro negro a ocupar o cargo. Nascido em Honolulu, no Havaí, o político é graduado em ciência política pela Universidade Columbia e em direito pela Universidade de Harvard, onde foi presidente da Harvard Law Review.
Ele também atuou como organizador comunitário, advogado na defesa de direitos civis e ensinou direito constitucional na escola de direito da Universidade de Chicago entre 1992 a 2004.
Obama representou por três mandatos o 13.º distrito no Senado de Illinois entre 1994 a 2004, tentando eleger-se, sem sucesso, ao Congresso dos Estados Unidos em 2000.
Em 2004, após vencer a primária democrata da eleição para o Senado em Illinois, Obama foi convidado para fazer o discurso principal da Convenção Nacional Democrata. No fim daquele ano, em novembro, foi eleito Senador com quase 70% dos votos.
Dessa forma, Obama começou sua campanha presidencial em 2007, e em 2008, depois de uma acirrada disputa nas primárias do partido com Hillary Clinton, conseguiu apoio suficiente para ganhar a nomeação do Partido Democrata para a presidência dos Estados Unidos.
A campanha de Obama era formada por três pilares e foi construída em cima do slogan “Yes, We Can” (Sim, Nós Podemos): o fim da guerra no Iraque, a autossuficiência energética dos Estados Unidos e a universalização dos serviços de saúde no país.
Ele derrotou o candidato republicano John McCain na eleição geral de novembro, tendo sido empossado presidente em 20 de janeiro de 2009. Nove meses depois, ganhou o Nobel da Paz.
Durante seu primeiro mandato, Obama sancionou propostas de estímulo econômico e outras iniciativas em resposta à Grande Recessão e à crise financeira.
Além disso, apresentou iniciativas nacionais, que incluem a aprovação e sanção da Lei de Proteção e Cuidado ao Paciente. Um projeto que passou a ser chamado de Obamacare, e revogou a política 'Não pergunte, não conte'.
Na política externa, Obama ordenou o fim do envolvimento norte-americano na Guerra do Iraque, aumentou a quantidade de tropas no Afeganistão e assinou tratados de controle de armas com a Rússia.
O polÃtico autorizou uma intervenÃ§Ã£o armada na Guerra Civil LÃbia e ordenou uma operaÃ§Ã£o militar no PaquistÃ£o que resultou na morte de Osama bin Laden.
Obama foi reeleito presidente em novembro de 2012, derrotando o republicano Mitt Romney, e foi empossado para um segundo mandato em 20 de janeiro de 2013.
Durante seu segundo mandato, Obama promoveu políticas internas relacionadas ao controle de armas, em resposta ao tiroteio na escola primária de Sandy Hook e outros massacres, assim como defendeu a igualdade LGBT.
Em seu discurso de posse, em 2013, ele pediu plena igualdade para os gays norte-americanos. Foi a primeira vez que um presidente mencionou tais direitos ou a palavra “gay” em um discurso de posse.
No âmbito externo, a fim de conter a ameaça do grupo Estado Islâmico na região do Sudeste Asiático, ordenou a volta de tropas militares ao Iraque e autorizou ataques aéreos e navais na Síria.
Ele também continuou o plano de encerramento das operações de combate norte-americanas no Afeganistão, promoveu discussões que levaram ao Acordo de Paris de 2015 sobre mudanças climáticas globais e firmou um acordo nuclear com o Irã.
Obama iniciou o processo de normalização das relações entre Cuba e Estados Unidos. Ao deixar a presidência, em janeiro de 2017, chegou a ter um índice de aprovação de 60% entre o povo americano.
O programa 'Obamacare' foi aprovado em março de 2010 e tinha como objetivo garantir que todos os cidadãos norte-americanos tivessem acesso a atendimento de saúde 'quando fosse necessário.'
Obama recebeu críticas pela sua falta de ações mais enérgicas contra o surgimento do Estado Islâmico. Em 2013, informações vazadas apontaram que o serviço de inteligência dos Estados Unidos, a NSA, espionava uma série de países, incluindo o Brasil.
Obama conheceu Michelle Robinson, formada em direito por Harvard e nascida em 1964. Foi atribuído a ela a função de ser a mentora do político na empresa. Eles ficaram noivos em 1991 e se casaram em 3 de outubro de 1992.
A primeira filha do casal, Malia Ann, nasceu em 4 julho de 1998, seguida por uma segunda filha, Natasha, em 10 de junho de 2001.