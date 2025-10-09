Conheça o chá que ajuda com a dor de cabeça e age como calmante natural

Ervas medicinais e remédios caseiros derivados de plantas acompanham os seres humanos há muito tempo. Uma dessas grandes companheiras é a erva-cidreira, que é conhecida por acalmar e ajudar com dores de cabeçaPexels
A erva-cidreira tem esse efeito devido a compostos bioativos presentes nela. Óleos essenciais como a citronela e ácidos fenólicos, fazem com que sejam liberados efeitos analgésicos no corpo, o que explica o alívio da dor de cabeçaFreepik
De acordo com Leandro Rodrigues, conselheiro do Conselho Regional de Nutrição da 1ª Região (CRN-1), além de aliviar as dores de cabeça, o chá desta erva auxilia também com a ansiedade e até na qualidade do sono, agindo com calmante naturalPixabay
É também considerado um grande aliado da digestão, e das pessoas que sofrem com gases estomacaisFreepik
Em alguns casos em que consumido em excesso, o chá de erva cidreira pode causar leves desconfortos gástricos, cólicas, náusea e tonturaFreepik
Em situações mais graves porém raras, o efeito pode ser sonolência extremaFreepik
O especialista destaca também que uma quantidade de uma grama a uma grama e meia das folhas secas, já é o suficiente para extrair os benefícios necessários da plantaFreepik
Durante a gravidez e lactação, o uso desse tipo de chá é contra indicado devido a falta de conhecimento dos efeitos da planta nesses casosFreepik
*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori