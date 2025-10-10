Julia Roberts fala sobre insegurança e medo em novo filme

No filme, ela interpreta Alma, professora de Filosofia que enfrenta um dilema quando sua orientanda (Ayo Edebiri) acusa um colega e amigo (Andrew Garfield) de assédio. A atriz admitiu que o papel foi um dos mais desafiadores de sua carreira e que ainda sente os mesmos medos de quando começou a atuar em Hollywood.
'Alma era tão estranha, complicada e desafiadora para mim. Todos aqueles medos que tenho cada vez que faço um filme voltam ainda mais fortes, especialmente porque sou muito exigente', revelou a estrela.
Mas você também sabia que a família de Julia Roberts contou com uma importante ajuda do ativista político Martin Luther King no nascimento da atriz? A curiosidade, que virou até meme na internet no início de 2024, foi confirmada pela estrela de cinema em 2022.
Em entrevista à jornalista Gayle King, a atriz contou que tudo teve início com a amizade que seus pais construíram com o casal Martin Luther King e Coretta Scott King.
Os pais de Roberts, Walter Grady Roberts e Betty Lou Bredemus, eram proprietários de uma escola de teatro em Atlanta, no estado da Geórgia, e a instituição aceitou matricular os filhos do casal King no seu quadro de alunos após um pedido de Coretta.
Nos anos 60, quando o fato aconteceu, os Estados Unidos viviam sob forte segregação racial e eram raros os estabelecimentos de ensino que permitiam pessoas de famílias negras estudando com brancos.
A inclusÃ£o dos filhos de Martin e Coretta King na escola dos pais de Roberts aproximou ainda mais os casais.
Anos mais tarde, em 1967, Martin Luther King e sua esposa decidiram retribuir o gesto dos amigos e os ajudou a pagar as contas do hospital em que Julia Roberts nasceu.
Naquele momento, os pais de Roberts passavam por dificuldades financeiras e não tinham recursos suficientes para arcar com todos os custos do parto, conforme detalhou a atriz na entrevista.
Em 2001, Yoland King, uma das filhas do líder negro, chegou a contar em entrevista como foram os tempos em que frequentou a escola de teatro dos pais de Julia Roberts.
“O senhor Roberts e sua esposa me ensinaram muito sobre o trabalho, e sobre como viver e ser realmente aberto”, afirmou Yolanda King, que faleceu em 2007, aos 51 anos.
Julia Fiona Roberts nasceu no dia 28 de outubro de 1967 na cidade de Smyrna, no estado da Geórgia.
A atriz iniciou sua carreira em seriados e teve a primeira oportunidade de trabalhar no cinema no início dos anos 80, mas alcançaria o estrelato apenas na década seguinte com papéis de sucesso em filmes como “Uma Linda Mulher” (1990), “O Casamento do Meu Melhor Amigo” (1997) e “Um Lugar Chamado Notting Hill” (1999).
Em 2001, Roberts conquistou o Oscar na categoria “Melhor Atriz” por sua atuação em “Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento”, de Steven Soderbergh.
Nos anos seguintes, Julia Roberts fez parte do elenco de outros filmes badalados, como “Closer - Perto Demais” (2004) e “Comer, Rezaz, Amar' (2010).
Martin Luther King é reconhecido como a maior liderança da luta por igualdade racial e direitos civis do século 20 nos Estados Unidos.
Nascido em 1929, em Atlanta, na Geórgia, Luther King foi pastor protestante e uma liderança pacifista, pautando suas ações pelo princípio da não-violência.
No dia 28 de agosto de 1963, Martin Luther King proferiu no Lincoln Memorial, na capital Washington D.C, o lendário discurso por igualdade racial “Eu Tenho um Sonho” (“I Have a Dream”, no original).