Flipar ‘Treta’ entre noivo de Marina Ruy Barbosa e o pai ganha novo capítulo na Justiça A treta envolvendo Abdul Fares, noivo da atriz Marina Ruy Barbosa, e o pai dele, Jamel, um dos sócios-fundadores da rede de varejo Marabraz, ganhou um novo capítulo no fim de setembro. Por Lance

Reprodução