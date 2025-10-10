Exposição inédita traz 69 gravuras originais de Rembrandt para o Rio de Janeiro

A mostra “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra” fica em cartaz no Rio de Janeiro até 8 de novembro de 2025. Depois, segue para a Casa Fiat de Cultura, em Belo Horizonte, a partir de 18 de novembro, e, sem seguida, para o Palácio Anchieta, em Vitória, no Espírito Santo, em janeiro de 2026.