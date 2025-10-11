Gene Autry: a história do único artista com cinco estrelas na Calçada da Fama

Orvon Grover “Gene” Autry nasceu no dia 29 de setembro de 1907, em Tioga, no estado do Texas, e se tornou um dos artistas mais influentes e multifacetados da cultura popular norte-americana do século 20.
Cantor, ator, compositor, produtor e empresário, ele conquistou um espaço na história do entretenimento ao ser o único artista a ter estrelas em cinco categorias da Calçada da Fama de Hollywood: cinema, rádio, televisão, música e performance ao vivo.
Sua trajetória confunde-se com o próprio desenvolvimento da cultura country e do faroeste romântico que marcou o imaginário norte-americano, transformando-o em uma lenda nacional.
Filho de agricultores, Autry cresceu no ambiente rural do sul dos Estados Unidos, onde aprendeu desde cedo a montar a cavalo e a lidar com a vida simples do campo.
Antes de se tornar um astro, trabalhou como telegrafista, profissão que desempenhava em uma estação ferroviária no estado do Oklahoma, para onde sua família se mudou quando ele ainda era criança.
Foi ali que, entre as pausas do trabalho, ele costumava dedilhar o violão e cantar. Um dia, o renomado humorista Will Rogers ouviu sua voz e o incentivou a seguir carreira artística - um conselho que mudaria para sempre o destino do jovem texano.
Na década de 1930, Gene Autry começou a se destacar no rádio, meio de comunicação em pleno auge e porta de entrada para muitos artistas da época.
Seu estilo simples, com repertório inspirado no cotidiano dos caubóis, logo conquistou o público. Em 1931, ele assinou contrato com a Columbia Records e lançou uma série de canções que se tornariam clássicos do cancioneiro country, como “That Silver-Haired Daddy of Mine” e “Back in the Saddle Again”, esta última transformada em sua marca registrada.
O sucesso radiofônico o levou naturalmente ao cinema, e foi nesse ambiente que sua imagem de herói do Oeste começou a se consolidar.
A estreia nas telas veio em 1934, com o filme “In Old Santa Fe”, que lhe rendeu destaque suficiente para se tornar protagonista de uma longa série de produções do gênero “western musical”.
Entre os anos 1935 e 1953, Gene Autry estrelou mais de 90 filmes, criando um tipo de personagem que simbolizava o cowboy íntegro, corajoso e justo - um defensor do bem, sempre acompanhado por seu cavalo Champion e, muitas vezes, de um fiel companheiro cômico.
Durante a Segunda Guerra Mundial, Autry interrompeu sua carreira cinematográfica para servir no Exército do Ar dos Estados Unidos, onde atuou como piloto e instrutor de voo.
Após o conflito, retornou aos palcos e aos estúdios de gravação, expandindo ainda mais sua influência. Na década de 1950, adaptou-se à nova era da televisão e lançou “The Gene Autry Show”, uma das séries mais bem-sucedidas do período, exibida entre 1950 e 1956.
O programa manteve viva a figura do cowboy heroico, levando-a para dentro das casas de milhões de famílias norte-americanas e apresentando novas gerações ao mito de Autry.
Além da carreira artística, Gene Autry demonstrou talento notável para os negócios. Tornou-se um empresário de sucesso, com investimentos em estações de rádio e televisão - entre elas a KTLA-TV de Los Angeles -, e no setor esportivo, como proprietário do time de beisebol Los Angeles Angels, fundado por ele em 1961.
Essa habilidade para transitar entre o entretenimento e o mundo corporativo reforçou sua imagem de homem visionário, capaz de unir o espírito empreendedor à sensibilidade artística.
Sua contribuição à música também é vastíssima. Gene Autry foi responsável por popularizar dezenas de canções que ultrapassaram gerações, entre elas 'Here Comes Santa Claus', 'Rudolph the Red-Nosed Reindeer' e 'Frosty the Snowman', que ajudaram a moldar a trilha sonora natalina dos Estados Unidos.
Suas gravações venderam milhões de cópias, e seu legado como pioneiro do country e do western swing foi reconhecido por artistas posteriores como Roy Rogers, Johnny Cash, Willie Nelson e muitos outros.
Gene Autry faleceu em 2 de outubro de 1998, aos 91 anos, em Los Angeles, na Califórnia, deixando um legado monumental que transcende o tempo. Sua influência continua presente na música country, no cinema western e no imaginário coletivo dos Estados Unidos.