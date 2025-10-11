Flipar

Saiba quando o Hino Nacional Brasileiro passou a valer oficialmente e conheça seus autores

Em 6 de setembro de 1922, na véspera do Centenário da Independência do Brasil, o então presidente Epitácio Pessoa oficializou o poema de Joaquim Osório Duque Estrada como a letra do Hino Nacional Brasileiro. A decisão foi formalizada por meio do Decreto nº 15.671.

Joaquim Osório Duque Estrada (1870–1927), renomado crítico literário do início do século 20, venceu um concurso promovido por Epitácio Pessoa para escolher a letra que melhor se adequasse à melodia do hino. A composição musical, que precede a letra oficializada, foi criada por Francisco Manuel da Silva em 1831, logo após a Independência.

A melodia de Francisco Manuel da Silva (1795-1865) já era utilizada como Hino Nacional, mas ainda faltava uma letra que a complementasse. A escolha do poema de Duque Estrada veio suprir essa ausência e representou um marco simbólico nas comemorações do Centenário da Independência

A melodia, em versos que exaltam a beleza natural do Brasil, sua riqueza e a luta pela liberdade, foi executada inicialmente em cerimônias cívicas. Passou a ganhar prestígio no Império. Com a proclamação da República, em 1889, foi oficialmente adotada como o Hino Nacional. Confira, a seguir, uma lista de países cujos hinos nacionais também têm a sua devida beleza.

O hino nacional da França, conhecido popularmente como 'La Marseillaise', completou 233 anos da sua criação em 2025. Ele foi composto em 1792, por Claude Rouget de Lisle, durante a Revolução Francesa.

Originalmente chamado de 'Chant de guerre pour l'Armée du Rhin' (Canto de Guerra para o Exército do Reno), o hino foi renomeado devido à popularidade entre os voluntários de Marselha que a cantavam enquanto marchavam para Paris.

A letra de 'La Marseillaise' exalta a liberdade e a luta contra a opressão, convocando os cidadãos a pegar em armas e lutar contra a tirania. É considerado por muitos um dos hinos mais bonitos do mundo.

Embora a beleza de um hino seja algo subjetivo, alguns se destacam por sua melodia inspiradora, letras poéticas e significado histórico, conquistando a admiração de cada povo. Conheça a origem de outros dos hinos mais bonitos do mundo!

Grécia: O hino nacional da Grécia, intitulado 'Imnos eis tin Eleftherian' ('Hino à Liberdade'), é um poema épico composto por Dionysios Solomos em 1823, durante a Guerra da Independência Grega contra o Império Otomano.

A letra original, composta por 158 estrofes, narra a história da luta pela liberdade do povo grego, desde a queda da Constantinopla em 1453 até a eclosão da guerra em 1821.

Senegal: Intitulado 'Le Lion rugit' ('O Leão ruge'), foi composto por Léopold Sédar Senghor, o primeiro presidente do Senegal, e transformado em música por Hubert Gërard em 1960, ano em que o país se tornou independente da França.

A letra do hino, composta por quatro estrofes e um refrão, exalta a beleza natural do Senegal, a bravura do povo senegalês e a esperança por um futuro próspero e unido.

Itália: O hino nacional da Itália, intitulado 'Il Canto degli Italiani' ('O Canto dos Italianos'), foi composto por Goffredo Mameli e Michele Novaro em 1847.

A letra, composta por seis estrofes e um refrão, exalta a bravura do povo italiano em sua luta pela liberdade e união, além de celebrar os valores de patriotismo, fraternidade e esperança.

Colômbia: Foi escrito por Rafael Núñez, ex-presidente da Colômbia. A música foi criada pelo compositor italiano Oreste Síndici em 1887 e o hino foi oficialmente adotado em 1920.

A letra do hino exalta a liberdade, a independência e a glória do país. O tema central é a luta pela liberdade e os sacrifícios feitos pelos heróis da independência da Colômbia.

Bolívia: A letra foi composta por José Ignacio de Sanjinés em 1852 e a música por Leopoldo Benedetto Vincenti, em 1858.

Emocionante, a letra exalta a luta pela independência e a coragem dos bolivianos. Também fala sobre a bravura dos heróis nacionais e a liberdade conquistada após anos de dominação estrangeira.

Alemanha: O hino alemão deriva de um poema composto por August Heinrich Hoffmann von Fallersleben em 1841. Originalmente, a música foi criada em 1797, para a Áustria.

Uma curiosidade é que, embora a canção tenha três estrofes, após a Segunda Guerra Mundial apenas a terceira estrofe passou a ser utilizada como hino nacional oficial.

Portugal: Intitulado 'A Portuguesa', o hino português foi composto por Alfredo Keil e Henrique Lopes de Mendonça. Só foi adotado oficialmente em 1911, após a implantação da República Portuguesa em 1910.

A letra foi escrita em 1890 como uma resposta patriótica ao Ultimato britânico, que exigia a retirada das forças portuguesas de territórios africanos.

Rússia: A música foi composta por Alexander Alexandrov para ser o hino da União Soviética. Após a dissolução do bloco, em 1991, a Rússia adotou o novo hino até então sem letra.

O hino atual sÃ³ foi adotado oficialmente em 2000 pelo presidente Vladimir Putin, substituindo a versÃ£o antiga. A letra, escrita por Sergey Mikhalkov ainda em 1944, exalta a histÃ³ria gloriosa da RÃºssia, a bravura do povo russo e os valores de patriotismo, unidade e forÃ§a.

