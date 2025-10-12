Flipar

Cruzeiros ganham festas temáticas para celebrar o Halloween em alto-mar

Outubro chegou e com ele uma programação arrepiante — inclusive para quem curte cruzeiros. Isso porque a MSC Cruzeiros irá celebrar o Halloween durante este mês com uma festividade temática para todas as idades a bordo de seus navios.

Por Lance
imagem criada por i.a

Inclui festas à fantasia, concursos criativos de decoração de abóboras e até “casa mal-assombrada” especialmente preparada para entreter as crianças.

Divulgação

No Brasil, a programação estará disponível nas duas primeiras viagens do MSC Preziosa, navio que abre a temporada de cabotagem 2025/2026.

Flickr - kees torn

Os embarques acontecerão em mini-cruzeiros de três noites, com partidas de Santos nos dias 26 e 29 de outubro, incluindo uma parada encantadora em Búzios.

Reprodução do Youtube

31 de Outubro é a data em que se comemora o Halloween — ou Dia das Bruxas. Sua celebração ocorre em vários países, principalmente onde o inglês é idioma oficial. É a véspera da data que no Ocidente é celebrada como o Dia de Todos os Santos (1/11) - um dia antes do Dia de Finados ou dos Mortos.

Alexas Fotos por Pixabay

Tanto que a palavra Halloween significa originalmente, em inglês, All Hallows' Eve (Véspera de Todos os Santos).

Biljana Jovanovic por pixabay

O nome dado no Brasil- Dia das Bruxas - não é tradução literal. Foi a forma popular de adotar a data para festejos que remetem a misticismo e atraem a curiosidade de adultos e crianças.

Cocoparisienne por pixabay

Muitas das tradições do Halloween têm origem no antigo festival celta do fim da colheita, o Samhain, que marcava o início do inverno na antiga Gália (atual França) entre 600 a.C e 800 a.C. .

Domínio público

Para os celtas, o início do inverno representava a aproximação entre o mundo e o “Outro Mundo”, onde vivem os mortos.

lauralatimer por Pixabay

Popularmente, se associa o Halloween à bruxaria. Desde meados do século 20, a Bruxaria tornou-se difundida na tradição Wicca, cujo pioneiro, Gerald Gardner, dizia resgatar a mais antiga religião do mundo.

Pexels por Pixabay

Em diversos países, numa das atividades populares de Halloween, crianças batem nas casas e perguntam: 'Doces ou Travessuras?'. Se a resposta for doce, elas recebem guloseimas. Se for travessura, elas assustam os moradores com máscaras.

elinda Hankins Miller - FlickR

Muitas pessoas capricham nas guloseimas e fazem doces em formatos de monstros e outros personagens assustadores.

HANSUAN FABREGAS por Pixabay

Pelo mundo, o modo como o Halloween Ã© celebrado hoje nÃ£o tem quase relaÃ§Ã£o com a origem. SÃ³ restou uma alusÃ£o aos mortos. Uma das caracterÃ­sticas Ã© o uso de disfarces.

ToyahAnette B wikimedia commons

Os celtas acreditavam que adereços e fantasias ajudavam a enganar os espíritos, que não reconheciam os humanos e continuavam vagando pelo mundo sem incomodar.

Mihaela Bodlovic wikimedia commons

Uma das mais propagadas caracterizações do Halloween é transformar abóboras em lanternas, com cortes que formam olhos triangulares e uma grande boca assustadora.

Szabojanos por Pixabay

Chamada de Jack o’lantern, tem origem num conto celta sobre um rapaz proibido de entrar no céu e no inferno que vaga eternamente com sua lanterna em busca de descanso.

Seth Metoyer por Pixabay

As cores laranja e preto marcam o festival do Samhaim porque, no início do outono, as folhas ficam laranja e os dias são mais escuros.

Noupload por Pixabay

As figuras de esqueletos e fantasmas são propagadas na celebração porque, para os celtas, os mortos assumiam essas formas.

Dung Tran por Pixabay

Os morcegos eram atraídos pelas fogueiras nos festivais de Samhaim e, por isso, acabaram se associando também à imagem da celebração.

Pixabay

O Halloween dos países britânicos acabou se espalhando por colônias, como os Estados Unidos e o Canadá. E, mesmo após a independência, a festa se manteve nesses países.

Pezibear por Pixabay

O Halloween chegou ao Brasil nos anos 1970, a partir justamente da influência de filmes americanos que mostravam a celebração.

3D Animation Production Company por Pixabay

Também é propagado por cursos de idioma que tentam fazer uma conexão cultural entre os países.

freestocks-photos por Pixabay

O Halloween no Brasil atraiu a antipatia de grupos que consideravam a festa uma 'americanização' na cultura brasileira. Por isso, foi criado o Dia do Saci, também em 31/10, para festejar uma lenda folclórica brasileira. Apesar disso, o Halloween ainda é comemorado, de forma divertida, inclusive em escolas.

Marconi wikimedia commons

No Brasil, o Halloween é marcado principalmente por festas à fantasia e por decorações em estabelecimentos comerciais e restaurantes, com temática de monstros, vampiros, bruxas, entre outros.

Leo por Pixabay

Veja Mais