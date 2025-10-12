Após fracasso de ‘Megalópolis’, Francis Ford Coppola prepara novo projeto para 2027

“Megalópolis”, um drama de ficção científica, tem no elenco Adam Driver (“História de um Casamento” e 'Star Wars: A Ascensão Skywalker'). O filme fez sua estreia mundial durante o Festival de Cannes deste ano. Ele foi um dos 22 concorrentes à Palma de Ouro e recebeu quase dez minutos de aplausos da plateia.