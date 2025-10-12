Hugh Jackman e Kate Hudson protagonizam filme inspirado em Neil Diamond

Inspirado em fatos reais, o filme acompanha dois músicos azarados (Hugh Jackman e Kate Hudson), que decidem formar uma animada banda cover de Neil Diamond. Ao longo da jornada, eles descobrem que nunca é tarde para se apaixonar e correr atrás dos próprios sonhos.
'Esta é uma história de amor. Este é um filme sobre segundas chances, família, dificuldades, grandes amores e a busca pelos seus sonhos. Este filme é um presente de Natal', escreveu o ator em suas redes sociais.
Hugh Jackman, por sinal, é um dos atores com maior projeção na mídia. Acompanhado de perto pelos fãs nas redes sociais. Recentemente, a notícia de que ele planeja ficar noivo da atriz Sutton Foster como resposta à ex-mulher Deborra-Lee Furness bombou na web.
Segundo o site “Radar Online”, pessoas próximas declararam que a atriz dava apenas um ano 'antes do colapso” para o relacionamento do novo casal. Debora e Jackman ficaram casados por 27 anos e têm dois filhos: Oscar, nascido em 15/05/2200, e Ava, de 10/07/2005. Debora deu a entender que a namorada atual do ator seria fogo de palha.
Por isso, de acordo com o jornal britânico “Daily Mail”, o astro de Hollywood e a nova namorada pretendem firmar o noivado para mostrar que não se trata de um envolvimento passageiro.
Recentemente, Hugh Jackman compartilhou no Instagram fotos em que aparece sorridente e aos pulos em sua casa, com a legenda “manhã de domingo”. A publicação foi feita dias depois de o astro assumir o relacionamento com Sutton Foster.
Jackman e Foster tornaram o romance público após especulações que se estenderam por meses. Houve até boatos de que o envolvimento entre eles teria começado quando o ator ainda estava casado com a atriz Deborra-Lee Furness.
O novo casal de celebridades teria se aproximado durante as apresentações do musical da Broadway 'The Music Man', entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023.
Hugh Michael Jackman nasceu em Sydney, na Austrália, no dia 12 de outubro de 1968. Ele é ator, cantor, dublador e produtor de cinema. Saiba mais sobre ele!
Reconhecido internacionalmente por seus trabalhos em filmes de grande bilheteria, Jackman se destaca por interpretar tanto personagens de ação/heróis quanto fazer papéis românticos.
Em 2000, Jackman ganhou reconhecimento no mundo todo ao interpretar pela primeira vez o herói Wolverine na franquia 'X-Men'.
O ator havia se despedido do personagem no aclamado 'Logan', lanÃ§ado em 2017. Depois disso, chegou a anunciar que nÃ£o voltaria mais a encarnar esse papel, atÃ© ser anunciado em 'Deadpool e Wolverine', que foi exibido nos cinemas em 2024.
Além de 'X-Men', Jackman estrelou em filmes como 'O Grande Truque' (2006), 'Austrália' (2008) e 'Os Miseráveis' (2012), pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator.
Além de atuar, Jackman é um talentoso cantor e frequentemente se apresenta em shows e eventos de premiação.
No musical 'O Rei do Show' (2017), Jackman foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Musical ou Comédia pelo papel de P.T. Barnum.
Jackman já atuou em diversas peças, inclusive musicais, como 'The Boy from Oz', pela qual ganhou um Tony Award em 2004.
Outros filmes conhecidos em que Jackman atuou foram: 'A Senha: Swordfish' (2001), 'Van Helsing' (2004), 'Fonte da Vida' (2006) e 'Gigantes de Aço' (2011).
Fluente em inglÃªs e francÃªs, Jackman Ã© conhecido por sua simpatia e humildade, sendo frequentemente elogiado por colegas e fÃ£s.
Sobre a sua família de origem, Hugh revelou em 2023 que decidiu fazer terapia para tratar do trauma de ter ficado sem a mãe quando era criança. Grace foi embora ao se separar do marido.
Ela deixou os filhos com Christopher, pai das crianças. Hugh Jackman disse que a imagem da mãe indo embora foi muito traumatizante. Christopher morreu em 2021, aos 84 anos.
Outra curiosidade é que Hugh Jackman é um ativista ferrenho na prevenção de câncer de pele. Isso porque ele já revelou ter tido a doença seis vezes, entre 2013 e 2019.
O ator é frequentemente citado em reportagens como exemplo de boa forma, fundamental também para a performance de Wolverine.