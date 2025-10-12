Copacabana sedia corrida por solidariedade

A Zayed Charity Run já foi realizada em Abu Dhabi, Nova Iorque, Cairo, Miami e Pequim. Agora, o Rio de Janeiro entra nesse circuito global que une povos por meio do esporte e da solidariedade. O Cônsul-Geral dos Emirados Árabes Unidos em São Paulo, Abdalla Shaheen, destacou: 'Estamos orgulhosos pelos valores que aproximam nossas duas nações.'