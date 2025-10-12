Flipar Padre Marcelo Rossi antes e depois do tratamento contra depressão O padre Marcelo Rossi publicou duas fotos no seu Instagram para que os seguidores vejam a diferença entre 2016, quando ele estava com depressão, e agora, após um tratamento e uma mudança de comportamento. 'A importância do cuidado com o tripé! Corpo, mente e espírito! A alegria do Senhor é a nossa força. A melhor escolha é a vida. Vocês estão se cuidando?', escreveu no post. Por Lance

Instagram Padre Marcelo