Steven Spielberg escolhe os melhores atores da história

Nascido em 18 de dezembro de 1946, em Cincinnati, Ohio, ele começou sua carreira no cinema ainda jovem e rapidamente se destacou como um dos diretores mais talentosos e bem-sucedidos de Hollywood.
Seu trabalho inclui sucessos de bilheteria, como Indiana Jones, Jurassic Park , A.I. - Inteligência Artificial e Minority Report - A Nova Lei.
Sua jornada conta com as maiores estrelas do cinema mundial, como Tom Hanks e Harrison Ford. Este encarnou Indiana Jones, sucesso absoluto de Spielberg. Mas, para ele, os maiores da história são atores da Era de Ouro, verdadeiras lendas. Confira.
1. Spencer Tracy- Nascido em 5/4/1900, vencedor de dois Oscars, ficou famoso por sua versatilidade e atuações autênticas em filmes como Adivinhe Quem Vem para Jantar e O Velho e o Mar. .
Ele foi pioneiro no estilo de interpretação naturalista (sem artifícios teatrais, mais próxima da realidade), sendo considerado um dos maiores atores da Era de Ouro de Hollywood.
Atuou em clássicos como A Costela de Adão (1949), O Vento Será Tua Herança (1960), Adivinhe Quem Vem para Jantar (1967). Morreu aos 67 anos, três semanas após o fim das gravações deste último filme, em junho de 1967. Ele teve um relacionamento duradouro com Katharine Hepburn que nunca foi assumido publicamente.
2.Henry Fonda- Nascido em 16 de maio de 1905, cativou o público com suas performances marcantes. Renomado por suas atuações em clássicos como 12 Homens e uma Sentença e As Vinhas da Ira.
Conhecido por sua presença calma e moralidade nos papéis, Fonda deixou um legado de personagens éticos e heroicos no cinema americano.
Ganhou o seu único Oscar aos 76 anos, por Num Lago Dourado (1981). Essa também foi sua última atuação nas telas. Ele é pai de Jane Fonda, com quem contracenou em Num Lago Dourado (1981), e Peter Fonda, ambos renomados atores. Fonda serviu na Marinha dos EUA durante a Segunda Guerra.
3. James Stewart - Além de ter sido um dos primeiros atores a se candidatar ao serviço militar na Segunda Guerra Mundial, estudou arquitetura na Universidade de Princeton.
Nascido em 20/5/1908, apaixonou-se por interpretação e tornou-se um ícone. Sua versatilidade, combinada com a imagem de homem comum, o tornou um dos atores mais queridos e influentes de Hollywood.
Ele ganhou o Oscar de Melhor Ator por Núpcias de Escândalo (1940), dedicando a seu pai a estatueta. Anos depois recebeu o Oscar honorário por suas contribuições ao cinema.
Atuou em sucessos como A Felicidade Não Se Compra (1946), A Mulher Faz o Homem (1939) e Um Corpo que Cai (1958).
4.Cary Grant - O ator britânico nasceu em 18/1/ 1904. Era um acrobata habilidoso antes de entrar para o cinema.
Para isso, teve que mudar de nome, pois se chamava Archibald Alexander Leach, que o mercado cnematográfico desaprovou. Optou por um nome com as mesmas iniciais de um ídolo da época: Clark Gable.
Grant aposentou-se em 1966, deixando fãs saudosos de suas atuações impecáveis. Protagonizou sucessos como Intriga Internacional, Interlúdio, Tarde Demais para Esquecer, entre outros filmes, que lhe renderam um Oscar Honorário em 1970.
O criador de James Bond, Ian Fleming, declarou que Grant foi inspiração para o agente 007. Grant, inclusive, chegou a ser convidado para atuar como Bond, mas não aceitou a proposta.
5. Clark Gable - O popular ator, que era muitas vezes chamado de 'O Rei de Hollywood', nasceu em Ohio-EUA, em 1/2/1901.
Gable foi piloto durante a Segunda Guerra Mundial. Atuou em mais de 60 filmes e muitos deles renderam prêmios.
Ganhou o Oscar de Melhor Ator por Aconteceu Naquela Noite (1934), além de ser indicado por outras obras, como o clássico E o Vento Levou (1939).
Contracenou com Marilyn Monroe em “Os Desajustados” (1961), que ficou marcado por ser o último filme de ambos. Ele morreu vítima de ataque cardíaco em 16 de novembro do mesmo ano.
As escolhas de Spielberg refletem a ligação do diretor com a história do cinema. Fã de grandes atores, Spielberg tornou-se uma referência atrás das câmeras.
Recebeu 12 indicações ao Oscar e levou a estatueta de Melhor Diretor por A Lista de Schindler (1993) e Resgate do Soldado Ryan (1998), além de um prêmio Irving G. Thalberg por sua contribuição significativa ao cinema.
AlÃ©m dos Oscars, Spielberg foi agraciado com diversos prÃªmios, incluindo Globos de Ouro, BAFTA Awards e Directors Guild of America.