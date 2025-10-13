Flipar

Justiça condena José de Abreu a pagar indenização para jornalista

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o ator José de Abreu a pagar R$ 20 mil de indenização por danos morais ao escritor e jornalista Mario Sabino.

A decisão reverteu uma sentença de primeira instância que havia rejeitado o pedido de indenização em 2024.

A história começou após uma publicação de Abreu nas redes sociais chamando Sabino de 'canalha' e 'destruidor de reputação'.

O ator acusou o jornalista de receber dinheiro do ex-senador Aécio Neves.

A 1ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP entendeu que as ofensas foram um abuso da liberdade de expressão, com o 'intuito único de difamar' Sabino, configurando dano moral.

Além da indenização de R$ 20 mil (corrigida), José de Abreu também terá de arcar com os honorários advocatícios.

Conhecido por sua longa trajetória no teatro, cinema e televisão, José de Abreu se tornou uma figura polêmica em anos recentes por conta do seu forte posicionamento político. Relembre sua trajetória!

José de Abreu nasceu em 24 de maio de 1946, em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo.

Quando jovem, ele se mudou para São Paulo e prestou serviços como office-boy e assistente de laboratório do Departamento Jurídico.

Em 1967, entrou para a Faculdade de Direito na PUC-SP, ao mesmo tempo em que se envolvia em teatro no Teatro da Universidade Católica (TUCA).

Com a instauração do AI-5, em 1968, sua oposição ao regime militar o levou a ficar um tempo exilado na Europa.

Ele voltou ao Brasil em meados da década de 1970, viveu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde deu aulas de teatro na universidade local, e posteriormente para Porto Alegre, onde produziu peças e shows.

Sua estreia na televisão foi em 1980, na novela 'As Três Marias', da Rede Globo.

Desde então, participou de várias novelas importantes como 'Ti Ti Ti', de 1985, e 'Anos Dourados', de 1986.

Em 2012, se destacou em 'Avenida Brasil' interpretando o vilão Nilo, um de seus personagens mais marcantes.

Outras novelas marcantes em sua trajetória incluem 'Senhora do Destino', de 2004, 'Caminho das Índias', de 2009, e 'A Dona do Pedaço', de 2019.

No teatro e cinema, Zé de Abreu também tem presença significativa, com mais de 30 filmes no currículo.

Na vida pessoal, o ator teve cinco filhos com diferentes parceiras. Desde 2019, ele está casado com a maquiadora Carolynne Junger, 51 anos mais jovem.

Em 2013, o ator se declarou ser bi, mas depois afirmou que foi uma forma de provocar reflexão acerca do tema. Posteriormente, ele confessou ser 'poli'.

Fortemente ligado à política, desde 2013 Zé de Abreu é filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT).

O ator já se envolveu em várias polêmicas públicas, com críticas a outros atores e trocas de farpas nas redes sociais.

Em 2016, o ator cuspiu em um casal durante uma discussão em um restaurante em São Paulo, alegando ter sido ofendido por seu apoio ao PT. O episódio foi filmado e repercutiu na internet.

Em 2019, teve embates virtuais com a atriz e ex-colega Regina Duarte, apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Já em 2021, o ator pediu desculpas à deputada Tabata Amaral após retuitar um post que incentivava agressão contra ela por suas posições políticas 'centristas'.

