Pássaro ‘esperto’ usa pão como isca para pescar e surpreende os internautas

O registro foi feito por um estudante de 20 anos, que estava no parque com um amigo quando viu a ave jogando o pão na água e o recolhendo. Após várias tentativas, o pássaro capturou um peixe usando o pão como isca. O vídeo já soma mais de 56 mil curtidas no TikTok.
Tal comportamento revela inteligência e capacidade de aprendizado nas aves. Segundo biólogos, elas podem usar objetos como ferramentas, eo socozinho pode ter aprendido a técnica observando humanos alimentando peixes com pão. Isso indica um tipo de aprendizado social, sinal de cognição avançada.
Os golfinhos são capazes de realizar uma comunicação complexa e exibem comportamentos sociais avançados, capacidade de resolver problemas, uso de ferramentas improvisadas. Curiosidade: Podem reconhecer a si mesmos em um espelho.
Corvo - É uma ave necrófaga(se alimenta de animais mortos). Estima-se que existem mais de 40 espécies em diferentes continentes. Algumas são conhecidas popularmente como gralha.
Com habilidades de resolução de problemas, os corvos possuem memória excepcional. Por isso, já foram muito utilizados como mensageiros. Curiosamente demonstram comportamentos lúdicos e até mesmo brincam.
Elefante - Mamífero herbívoro gigante, pode pesar até sete toneladas, possui três espécies reconhecidas e faz parte da ordem Proboscidea e família Elephantidae. Pode comer até 100 quilos de vegetais por dia.
Essa espécie possui inteligência emocional, memória a longo prazo, sabe usar ferramentas e consegue se medicar com uso das plantas. Uma curiosidade é que pode exibir empatia e luto por membros do grupo.