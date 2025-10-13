Princesa Amalia, dos Países Baixos, ingressa nas Forças Armadas

Formada em Política, Psicologia, Direito e Economia (PPLE) pela Universidade de Amsterdã, Amalia participa de treinamentos sem privilégios. O programa em que se inscreveu opera em meio período Como reservista, ela poderá atuar por até três anos no Ministério da Defesa.
Por decreto real, Amalia já detém o título de marinheira de terceira classe e soldado raso de terceira classe na Força Aérea. Ao final do programa, ela poderá alcançar o posto de cabo na hierarquia militar. A escolha marca um novo capítulo na preparação de Amalia como futura rainha.
Primeira filha do rei Guilherme-Alexander e da rainha Máxima, Catharina-Amalia é a Princesa de Orange, herdeira do trono holandês. Nascida em 07/12/2003, ela é apaixonada por esportes como equitação e esqui, e se prepara para um futuro papel de liderança na monarquia holandesa.
Assim como Catharina-Amalia, ainda existem belas princesas no século 21. O perfil mudou e não se usam mais os ornamentos da realeza dos antepassados. Mas a nobreza é mantida! Veja, então, algumas belas e modernas princesas da atualidade.
Princesa Kako de Akishino - Sobrinha do Imperador Naruhito, do Japão. Nasceu em 29/12/1994. Ela é a filha mais nova do Príncipe Herdeiro Fumihito (Príncipe Akishino) e da Princesa Kiko.
Kako esteve no Brasil em junho de 2025 para a comemoração dos 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Durante sua visita, passou por várias cidades de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Rio de Janeiro, em cumprimento a uma agenda oficial.
Princesa Aiko do Japão - Filha do imperador Naruhito e da imperatriz Masako, Aiko, também conhecida como Princesa Toshi, é uma das figuras mais amadas do Japão. É prima da princesa Kako, que veio ao Brasil. Apesar de princesa, não pode suceder ao trono imperial japonês devido à tradição de sucessão masculina na família imperial.
Princesa Charlene de Mônaco - Casada com o príncipe Albert II, Charlene de Mônaco é a princesa consorte do principado. Ex-nadadora olímpica pela África do Sul, ela se envolve em várias causas sociais, especialmente relacionadas à saúde e à proteção infantil. Recentemente, enfrentou desafios de saúde, mas continua cumprindo seus deveres reais.
Princesa Salma da Jordânia - Filha da rainha Rania e do rei Abdullah II da Jordânia, a princesa Salma é uma das figuras mais admiradas do Oriente Médio. Estudiosa e ativa, ela se dedica a causas de educação e cultura. Embora não esteja na linha de sucessão, continua sendo uma importante figura pública.
Além dos estudos acadêmicos, a princesa também se dedica a causas sociais e culturais. Ela é uma figura admirada pela juventude belga e é vista como a futura monarca do país, estando em constante preparação para assumir esse papel.
Princesa Ingrid Alexandra da Noruega - Filha do príncipe herdeiro Haakon e da princesa Mette-Marit, Ingrid Alexandra é a segunda na linha de sucessão ao trono norueguês. Pratica esportes como esqui e kickboxing, e já participa de eventos oficiais. Sua educação é focada em preparar para a futura liderança do país.
Princesa Leonor da Espanha - Primeira filha do rei Felipe VI e da rainha Letizia, Leonor é a Princesa das Astúrias e herdeira do trono espanhol.
Ela começou a desempenhar funções públicas cedo, incluindo a leitura de trechos da Constituição Espanhola. Fluente em inglês, é uma figura importante para a monarquia espanhola.
Princesa Estelle da Suécia - Filha mais velha da princesa Vitória da Suécia e do príncipe Daniel, Estelle é a segunda na linha de sucessão ao trono sueco. Adolescente, á participa de várias cerimônias e eventos oficiais, incluindo o Dia Nacional da Suécia, consolidando seu papel na vida pública sueca.
Princesa Alexandra de Hanôver - Filha do príncipe Ernst August de Hanôver e da princesa Caroline de Mônaco, tem dupla linhagem real. Embora tenha perdido o direito à sucessão ao trono britânico após se converter ao catolicismo, ela continua sendo princesa de Hanôver e tem um perfil discreto na realeza europeia.
Princesa Iman Bint Abdullah da Jordânia (esquerda) - Filha do rei Abdullah II e da rainha Rania da Jordânia, Iman é uma princesa engajada em esportes e atividades culturais. Apesar de não poder herdar o trono devido à sucessão masculina da Jordânia, ela continua sendo uma figura importante na vida pública e no apoio à monarquia.
Princesa Alexandra de Luxemburgo - Filha do grão-duque Henrique de Luxemburgo e da grã-duquesa Maria Teresa, Alexandra ocupa o sexto lugar na linha de sucessão ao trono luxemburguês.
Apesar de não ter um papel ativo em termos de sucessão, ela é uma princesa muito respeitada e participa de eventos e causas sociais.
Sikhanyiso Dlamini, princesa do Essuatíni (antiga Suazilândia) - Filha do rei Mswati III, Sikhanyiso Dlamini é a primeira filha de seu pai, que tem várias esposas e filhos. A princesa se formou em Comunicação Digital e tem um histórico de ativismo, especialmente em relação à crítica à poligamia. Continua sendo princesa, apesar das controvérsias com a realeza.
Princesa Angela de Liechtenstein - Nascida Angela Brown no Panamá, ela se casou com o príncipe Maximiliano de Liechtenstein, tornando-se a primeira princesa consorte negra da realeza europeia. Angela é ativa em diversas causas sociais e culturais, destacando-se por seu papel importante como membro da família real de Liechtenstein.
Princesa Maria-Olympia da Grécia e Dinamarca - Nascida em Nova York, Maria-Olympia é descendente das famílias reais da Grécia e Dinamarca, mas não faz parte da linha de sucessão. Com uma carreira de modelo, ela também é conhecida por sua participação em eventos sociais e seu papel como ícone fashion na realeza europeia.
Princesa Charlotte de Cambridge - Filha do príncipe William e da princesa Kate Middleton, Charlotte é a quarta na linha de sucessão ao trono britânico. Com apenas 10 nos, a jovem princesa já participa de eventos da família real e é uma das figuras mais queridas da monarquia britânica, sendo destaque nas aparições públicas.