Flipar Fagner celebra 76 anos e se prepara para show no Festival Estilo Brasil Raimundo Fagner Cândido Lopes, uma das vozes mais marcantes do cenário musical nordestino e brasileiro, completa 76 anos em 13 de outubro. O cantor, então, se prepara para um show memorável no Festival Estilo Brasil, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, no dia 24 de outubro. Por Lance

Reprodução do Instagram @fagneraimundo