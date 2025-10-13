Gostosura para todas as idades, descubra a origem da gelatina

A gelatina é uma substância translúcida, incolor ou amarelada, praticamente insípida e inodora. Ela se pode obter fervendo certos produtos animais (vaca e porcos), como ossos, pele e outras partes com tecido conectivo.
Existem diferenças entre a gelatina encontrada em supermercados e aquelas vendidas em casas de suplemento. Afinal, a segunda contém colágeno em sua forma pura, enquanto a primeira tem uma menor quantidade da substância.
O cientista francês Henri Braconnot descobriu que o colágeno presente nos tecidos animais se transformava em gelatina quando submetido a altas temperaturas.
A gelatina começou a ser usada na gastronomia no século XVII, quando os chefs descobriram sua capacidade de formar sobremesas leves e refrescantes. No século XIX, esse produto se tornou mais acessível e começou a ser comercializada em pó.
O processo inicial é a retirada dessas raspas de pele. Ele é composto de grandes equipamentos e recipientes, que fervem os tecidos, com mistura de água e vinagres.
Na sequência, temos as etapas de extração, filtragem, concentração, esterilização, secagem e moagem. Por meio de uma centrífuga, o colágeno se move nesse processo para iniciar o processo de purificação.
Para esse processo, são utilizados micro filtros cerâmicos, que sob enorme pressão, transformam esse colágeno em uma solução límpida e com a retirada dos sais presentes.
Na concentração, a gelatina é brevemente aquecida para matar germes remanescentes e estabilizá-la para novo armazenamento. Esse concentrado é resfriado e pressionado através de um disco perfurado. Cai numa esteira transportadora e seca lentamente.
Essa solução é, então, dissolvida em pó, que pode ser adicionado a líquidos que contribuem para lhe dar a característica do alimento, conhecida pela população.
De acordo com a ciência, se dissolver a gelatina em pó em água fria, ela fica hidratada. Por outro lado, se a mistura for em água quente, as moléculas começam a se esticar e se soltar.
Ela é conhecida por ser rica em colágeno, a proteína mais abundante em nosso corpo e responsável pela saúde dos ossos, cartilagens, cabelo, unhas e pele.
No entanto, ela é um produto industrializado e, dependendo do tipo, rica em corantes, aromatizadores e outros aditivos químicos. Além disso, possui outros ingredientes artificiais, que podem desencadear alergias e irritações no estômago.
As opções encontradas nos supermercados, portanto, têm uma quantidade muito pequena de colágeno e, por isso, não proporcionam esse ganho ao organismo. É também um produto de baixa caloria e baixo teor de gordura.
Contudo, não é preciso retirar a gelatina totalmente do cardápio. Ela pode ser ingerida em pequenas quantidade, sem oferecer riscos à saúde.
A gelatina se tornou uma sobremesa bastante consumida pelos brasileiros. Ela, em diferentes sabores (mosaico), pode ser associada ao creme de leite, que ganha uma consistência gelatinosa.
Outra caracterÃstica muito importante da gelatina estÃ¡ na sua habilidade de formar gÃ©is, quando dissolvida em Ã¡gua e resfriada. Isso Ã© fundamental para a criaÃ§Ã£o de sobremesas como pudins e mousses.
Ágar-ágar é uma gelatina derivada de algas marinhas vermelhas que é usada na culinária, medicina, indústria e laboratório, sendo rica em fibras e uma boa opção para os veganos.
O Bavarian cream é uma sobremesa francesa que consiste em um creme cozido à base de ovo e gelatina ou isinglass, no qual o chantilly é dobrado. A mistura é preparada em uma forma fria e desenformada para servir.