Flipar Cruzeiro: moeda acompanhou décadas de mudanças no Brasil Em 4 de outubro de 1942, o presidente Getúlio Vargas instituiu o Cruzeiro como a moeda oficial do Brasil, substituindo o antigo 'real', mas que todos chamavam de Réis, que circulava desde o período colonial. A mudança buscava modernizar a economia e simplificar o sistema monetário nacional. Por Lance

Wikimedia Commons