Michael Douglas se irrita com declarações da esposa Catherine Zeta-Jones

A atriz havia comentado ao jornal britânico 'The Times' sobre seu 'caro' estilo de vida, o que teria incomodado o ator de 81 anos. 'Vou a todas as lojas vintage de Paris. Compro coisas que você provavelmente nunca vai usar, como uma capa deslumbrante, peças incríveis. (...) Vestidos de festa me empolgam', disse a atriz.
De acordo com uma fonte próxima citada pelo portal, Douglas achou que a fala passou uma imagem de ostentação desnecessária e afirmou que o foco da família deveria ser outro.
Em 2023, a atriz postara no Instagram um vídeo em que acerta a bola no golfe como se fosse uma experiente praticante da modalidade.
Zeta-Jones escreveu: 'Primeira rodada de treinos e acho que fiz meu dever aqui'. Fora das telas do cinema desde 2016, quando interpretou Rose Winters em 'Dad's Army', Zeta-Jones leva uma vida milionária ao lado de Michael Douglas.
Para a TV, Zeta-Jones fez a série 'Wandinha', no papel de Morticia Adams, em 2022.
E também em 2022, para a TV, interpretou Billie Pearce em 'A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História'.
Ela e Michael Douglas estão casados desde 2000. Curiosamente, ambos comemoram aniversário no mesmo dia: 25 de setembro.
Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas completaram 56 e 81, respectivamente. A diferença de 25 anos nunca abalou a atriz, que já deu algumas declarações sobre o assunto.
'Somos muito bons um com o outro, nos respeitamos e nunca senti que ele é 25 anos mais velho que eu. Lembro-me de pessoas dizendo: 'Quando você tiver 50 anos, ele terá 75'. Bem, isso é apenas matemática', disse ao site The Telegraph.
A história de amor do casal começou em setembro de 1998, numa abordagem diferente de Michael Douglas depois do Festival de Cinema Americano de Deauville.
Durante um jantar, o ator desconcertou Zeta-Jones com o seguinte comentário: 'Sabe? Vou ser o pai dos seus filhos'.
A galesa não aprovou a mensagem de imediato e deixou o jantar sem continuar a conversa com o americano.
A atriz revelou à revista The New Yorker que o ator não desistiu e na sequência enviou um buquê de flores à ilha de Mull, onde ela tinha compromissos profissionais na mesma semana.
'Desculpe se assustei você. Com carinho, Michael Douglas'. Ele sempre diz que o florista que levou essas flores à ilha de Mull lhe salvou a vida. Se alguém te diz que vai ser o pai dos seus filhos assim que acaba de te conhecer, isso dá um pouco de medo. Mas ele tinha razão', em entrevista à New Yorker.
Em 1999, o ator pediu a atriz em casamento. Em agosto de 2000 nasceu o primeiro filho do casal: Dylan Michael. Em novembro do mesmo ano, eles se casaram em Nova York, com presenças ilustres do mundo do cinema.
A segunda filha nasceu em 2003, após o sucesso de Zeta-Jones no musical 'Chicago', que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante.
O que parecia um conto de fadas contou com alguns imprevistos nesta trajetória. Em 2009, o ator foi diagnosticado com um câncer na garganta.
Em janeiro de 2011, ele ficou curado da doença. A atriz também sofreu sendo internada no mesmo ano para tratar de um transtorno bipolar.
Em meados de 2013, o casal teve uma breve ruptura. A relação, porém, foi retomada no fim do mesmo ano.
Depois desse baque, a relação segue sólida e como uma das mais duradouras entre os astros de Hollywood.
Catherine Zeta-Jones é atriz e cantora galesa. Seu principal trabalho foi no musical Chicago, onde recebeu diversos prêmios, incluindo, inclusive, o Oscar de melhor atriz coadjuvante.
Michael Douglas é um premiado ator e ganhou o Oscar em 1987, por 'Wall Street'. São mais de 30 filmes ao longo da carreira.