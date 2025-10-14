Tilda Swinton desponta como favorita para viver Voldemort em Harry Potter

Segundo o site FandomWire, Swinton ganhou destaque nas apostas e entre os fãs após rumores de que os produtores da produção da HBO estariam cogitando escalar uma mulher para o papel do icônico antagonista criado por J.K. Rowling.
Conhecida por suas atuações marcantes e versáteis, Tilda é vista como uma escolha ousada e intrigante para o papel de Voldemort. A série promete recontar toda a saga do bruxinho com um elenco completamente novo.
Recentemente, a vitória inédita da atriz Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025 rendeu diversos memes e comentários nas redes sociais, mas um momento específico caiu nas graças dos brasileiros. E envolvia Tilda Swinton!
Uma dessas reações foi a de Swinton, que chegou a se levantar para aplaudir a brasileira. Uma querida!
Em entrevista à GloboNews, Fernanda Torres contou que a atriz britânica foi parabenizá-la pessoalmente: 'Quando fui andando pro palco, pessoas que admiro tanto aplaudindo, a Tilda veio na mesa da gente super emocionada, muito lindo'.
'Nem sei nem a falar o nome dela direito, é atriz e tal, Tilda Swinton. Ela é incrível', disse Fernanda, ao ser questionada sobre quem ela gostaria de ser por um dia.
Até o marido de Swinton, Sandro Kopp, entrou na onda e republicou um vídeo do site brasileiro 'Omelete' com a reação da esposa. 'Isso está virando meme no Brasil aparentemente. Um momento maravilhoso', escreveu.
Em seguida, Sandro publicou uma foto do pôster de 'Ainda Estou Aqui' e exaltou o filme brasileiro: 'Muito merecido. Este filme é uma obra-prima e Fernanda é sublime'.
Os internautas brasileiros ficaram tão empolgados com a reação de Swinton que a atriz 'ganhou' até uma carteira de identidade com o nome de 'Matilda Silva'!
Conhecida por papéis peculiares e estilo andrógeno, Tilda Swinton nasceu em 5 de novembro de 1960, em Londres, Inglaterra.
Katherine Matilda Swinton (seu nome de batismo) vem de uma família aristocrática escocesa e estudou em instituições renomadas, incluindo a Universidade de Cambridge, onde se formou em Ciências Políticas e Sociais.
Sua jornada no mundo da atuação começou nos palcos, na renomada Royal Shakespeare Company, onde se juntou a amigos que compartilhavam sua paixão pelo teatro.
Sua carreira começou no teatro, mas foi no cinema independente que Swinton encontrou seu espaço. Ela ganhou notoriedade ao colaborar com o cineasta Derek Jarman, estrelando filmes como 'Caravaggio' (1986) e 'Crepúsculo do Caos' (1987).
Sua interpretação no filme 'Orlando, a Mulher Imortal' (1992), baseado no romance de Virginia Woolf, foi um marco em sua carreira, solidificando sua reputação como uma atriz capaz de desafiar convenções de gênero e identidade.
Ao longo dos anos, Tilda construiu uma carreira que equilibra produções independentes e blockbusters. Em 1999, atuou no elogiado drama 'Zona de Conflito', dirigido por Tim Roth.
Em 2005, Swinton interpretou o anjo Gabriel no filme 'Constantine', baseado nas histórias em quadrinhos do personagem da DC Comics.
Em 2008, Swinton ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em 'Conduta de Risco' (2007), no qual interpretou uma advogada ambiciosa.
Além disso, Swinton é lembrada por seus papéis em outros filmes aclamados como 'Precisamos Falar Sobre o Kevin' (2011 - foto), 'O Grande Hotel Budapeste' (2014), 'Okja' (2017) e 'Suspíria: A Dança do Medo' (2018).
A atriz também é conhecida por suas participações no universo Marvel. Ela interpretou o Ancião em 'Doutor Estranho' (2016) e 'Vingadores: Ultimato' (2019).
Fora das telas, Tilda é uma figura cultural distinta. Seu estilo único e andrógino fez dela um ícone da moda, frequentemente colaborando com marcas de luxo e designers renomados.
Ela é também uma artista performática e participou de exposições e instalações de arte. Em 1995, por exemplo, ela fez parte de uma experimentação artística na qual ela dormia dentro de uma caixa de vidro, na Serpentine Gallery, em Londres.
Na vida pessoal, Tilda é mãe de gêmeos e vive a maior parte do tempo em Highland, na Escócia, onde mantém uma ligação forte com suas raízes.
Desde 2005, ela vive um relacionamento com o artista plástico alemão Sandro Kopp (foto). Antes, ela foi casada com o dramaturgo inglês John Byrne, com quem teve os dois filhos, Honor e Xavier.
No Globo de Ouro 2025, Tilda Swinton concorreu como Melhor Atriz pelo seu papel no filme 'O Quarto ao Lado', do diretor espanhol Pedro Almodóvar.