Campanha de adoção inspirada em ‘Vale Tudo’ faz sucesso nas redes

Durante essa reta final de 'Vale Tudo' não se fala em outra coisa a não ser 'quem matou Odete Roitman'?

Por Lance
A pergunta, que tem dominado as conversas Brasil afora, se tornou slogan de uma campanha de adoção para cãezinhos que buscam um novo lar.

A 'Quem quer adotar Odete Roitman?' foi divulgada no dia 8 de outubro pela Associação Desabandone, uma ONG dedicada ao resgate de animais abandonados na Grande São Paulo.

Inspirada no clássico da TV Globo, a associação batizou quatro filhotes com nomes de personagens marcantes da trama: Raquel, Odete Roitman, César e Maria de Fátima.

O sucesso foi imediato: a publicação viralizou nas redes sociais, acumulando milhares de curtidas e comentários.

De acordo com Carolina Rodrigues, que coordena os lares temporários da ONG, a ideia surgiu de sua mãe, fã assídua da novela.

'Ela está viciada na novela e deu a ideia faz tempo. Nada melhor do que postarmos nesta semana [...] A Solange nem chegamos a postar, porque foi adotada antes', explicou.

O cão César foi o primeiro a encontrar um lar após o lançamento da campanha.

Carolina contou que as cadelas adultas Odete e Raquel, ambas com dois anos, foram encontradas no dia 2 de setembro em uma comunidade de Diadema, na Grande São Paulo, enquanto cuidavam de seus filhotes.

Uma mulher chegou a acolhê-las provisoriamente, mas pretendia doar os filhotes e devolver as mães às ruas.

Nesse momento, uma protetora independente acionou a Desabandone, que assumiu o cuidado do grupo.

A Desabandone opera sem uma sede física e utiliza uma rede de lares temporários para cuidar dos animais.

O processo de adoção é estruturado. Os interessados devem preencher um formulário detalhando suas informações pessoais e sobre o local onde o animal viverá.

Após a análise das respostas, é agendada uma entrevista online. Se aprovado, o processo de adoção é oficializado.

Quem deseja conhecer ou adotar um dos animais pode entrar em contato com a Associação Desabandone pelo Instagram (@desabandone). Veja como a ONG descreveu os animais inspirados em 'Vale Tudo'!

Odete Roitman (2 anos): Porte médio, castrada, vacinada e tão doce que nem parece a vilã da novela! Uma 'mocinha' disfarçada de Odete.

Raquel (2 anos): Porte médio, castrada, vacinada e incrivelmente dócil. Provável mãe dos filhotes, é uma guerreira que batalhou para tirar seus filhos da rua.

Maria de Fátima (2 meses): Porte médio, irmã do César, que já foi adotado, igualmente vacinada e cheia de charme.

César (2 meses): Porte médio, filhote de Raquel, já foi adotado.

