Campanha de adoção inspirada em ‘Vale Tudo’ faz sucesso nas redes

A pergunta, que tem dominado as conversas Brasil afora, se tornou slogan de uma campanha de adoção para cãezinhos que buscam um novo lar.
A 'Quem quer adotar Odete Roitman?' foi divulgada no dia 8 de outubro pela Associação Desabandone, uma ONG dedicada ao resgate de animais abandonados na Grande São Paulo.
Inspirada no clássico da TV Globo, a associação batizou quatro filhotes com nomes de personagens marcantes da trama: Raquel, Odete Roitman, César e Maria de Fátima.
O sucesso foi imediato: a publicação viralizou nas redes sociais, acumulando milhares de curtidas e comentários.
De acordo com Carolina Rodrigues, que coordena os lares temporários da ONG, a ideia surgiu de sua mãe, fã assídua da novela.
'Ela está viciada na novela e deu a ideia faz tempo. Nada melhor do que postarmos nesta semana [...] A Solange nem chegamos a postar, porque foi adotada antes', explicou.
O cão César foi o primeiro a encontrar um lar após o lançamento da campanha.
Carolina contou que as cadelas adultas Odete e Raquel, ambas com dois anos, foram encontradas no dia 2 de setembro em uma comunidade de Diadema, na Grande São Paulo, enquanto cuidavam de seus filhotes.
Uma mulher chegou a acolhê-las provisoriamente, mas pretendia doar os filhotes e devolver as mães às ruas.
Nesse momento, uma protetora independente acionou a Desabandone, que assumiu o cuidado do grupo.
A Desabandone opera sem uma sede física e utiliza uma rede de lares temporários para cuidar dos animais.
O processo de adoção é estruturado. Os interessados devem preencher um formulário detalhando suas informações pessoais e sobre o local onde o animal viverá.
Após a análise das respostas, é agendada uma entrevista online. Se aprovado, o processo de adoção é oficializado.
Quem deseja conhecer ou adotar um dos animais pode entrar em contato com a Associação Desabandone pelo Instagram (@desabandone). Veja como a ONG descreveu os animais inspirados em 'Vale Tudo'!
Odete Roitman (2 anos): Porte médio, castrada, vacinada e tão doce que nem parece a vilã da novela! Uma 'mocinha' disfarçada de Odete.
Raquel (2 anos): Porte médio, castrada, vacinada e incrivelmente dócil. Provável mãe dos filhotes, é uma guerreira que batalhou para tirar seus filhos da rua.
Maria de Fátima (2 meses): Porte médio, irmã do César, que já foi adotado, igualmente vacinada e cheia de charme.
César (2 meses): Porte médio, filhote de Raquel, já foi adotado.